Ekaterina le manda un mensaje a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: ¿qué le dice?

La jugada estratégica le salió a la perfección: montada sobre la explosión de su figura en el plano mediático, Ekaterina también pasó a ser una de las aliadas de Wanda Nara, ya que la reconocida conductora de televisión decidió reclutarla de forma inmediata para formar parte de su propia agencia de modelos. Pero lo verdaderamente drástico de todo este asunto fue el sacudón que generó en la intimidad de Icardi y la China, donde el conflicto escaló a tal punto que la actriz llegó incluso a irse de la famosa propiedad conocida como la Casa de los Sueños tras descubrir chats comprometedores en el teléfono del futbolista.