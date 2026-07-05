Ekaterina le manda un mensaje a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: ¿qué le dice?
La joven se convirtió en la persona que más influyó en una de las crisis más fuertes de la actriz y el futbolista. En las últimas horas le preguntaron qué le diría a la China y su respuesta sorprendió.
El universo del espectáculo local tiene una nueva protagonista que no para de sumar minutos en las pantallas y portales de noticias. Se trata de Ekaterina Ojeda quien pasó a convertirse en uno de los nombres más mediáticos y comentados de la farándula. Su irrupción dentro de las vidas de Mauro Icardi y la China Suárez, provocando una crisis dentro de la pareja, la puso en el centro de todos los flashes. Desde entonces, su nivel de exposición pública no dejó de crecer de manera exponencial.
La jugada estratégica le salió a la perfección: montada sobre la explosión de su figura en el plano mediático, Ekaterina también pasó a ser una de las aliadas de Wanda Nara, ya que la reconocida conductora de televisión decidió reclutarla de forma inmediata para formar parte de su propia agencia de modelos. Pero lo verdaderamente drástico de todo este asunto fue el sacudón que generó en la intimidad de Icardi y la China, donde el conflicto escaló a tal punto que la actriz llegó incluso a irse de la famosa propiedad conocida como la Casa de los Sueños tras descubrir chats comprometedores en el teléfono del futbolista.
En medio de semejante nivel de repercusión y luego de haber brindado una nota de carácter exclusivo con la revista Paparazzi, la joven de origen ruso se animó por completo al juego periodístico de revelar qué le diría el día de hoy a la exintegrante de "Casi Ángeles" si tuviera la oportunidad de tenerla frente a frente en un mano a mano. Lejos de mostrarse incómoda o esquiva por la compleja situación que le tocó experimentar en el pasado cercano, Ekaterina dejó una frase letal que demuestra cómo supo usar la polémica para posicionarse en los medios tradicionales y digitales.
Cuando los cronistas le preguntaron qué mensaje concreto le dedicaría a la China, la rubia contestó sin ningún tipo de filtro ni vueltas: “Bueno, que gracias, porque me sirvió”.
De esta manera, la nueva figura del modelaje dejó en claro que supo capitalizar el escándalo a su favor, haciendo clara referencia al revuelo masivo que se generó tras el fuerte encontronazo que las dos mujeres tuvieron en las instalaciones de "Tequila", el exclusivo boliche ubicado en la zona de la Costanera.
De acuerdo con los datos que trascendieron sobre aquella velada nocturna, ese fue el escenario exacto donde el delantero Mauro Icardi intentó acercarse a ella de manera directa con claras intenciones de conquistarla, desatando la furia de la actriz y dando inicio a una novela mediática que parece estar muy lejos de encontrar su punto final.
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