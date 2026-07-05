"Me levanté muy hot": el truco de María Becerra para calentar el invierno

La escena musical urbana tiene en ella a una de sus máximas estrellas, pero su comunidad de seguidores la ama, en gran parte, por su total espontaneidad fuera de los escenarios. María Becerra volvió a sorprender a sus seguidores con una historia de Instagram en la que describió, con su clásico humor ácido, cómo se levantó esta mañana. La artista, que suele compartir su día a día sin filtros con su comunidad de fans, eligió el formato de lista para resumir su estado de ánimo frente al frío porteño que azota a la ciudad de Buenos Aires.