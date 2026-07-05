"Me levanté muy hot": el truco de María Becerra para calentar el invierno
La cantante compartió en redes sociales la particular manera con la que combate el frío a pesar de estar enferma. Los detalles de su posteo.
La escena musical urbana tiene en ella a una de sus máximas estrellas, pero su comunidad de seguidores la ama, en gran parte, por su total espontaneidad fuera de los escenarios. María Becerra volvió a sorprender a sus seguidores con una historia de Instagram en la que describió, con su clásico humor ácido, cómo se levantó esta mañana. La artista, que suele compartir su día a día sin filtros con su comunidad de fans, eligió el formato de lista para resumir su estado de ánimo frente al frío porteño que azota a la ciudad de Buenos Aires.
En la publicación, que rápidamente se viralizó en las distintas redes sociales, la cantante escribió de manera textual un descargo que no tardó en cosechar miles de risas y capturas de pantalla por parte de los usuarios virtuales: “Hoy me levanté: -muy hot, de nuevo -cagadisima de frío y odiada con la vida -con todo el moco instalado en el cerebro -maldiciendo por décima vez en la semana al invierno”.
La frase generó cientos de reacciones de forma inmediata entre quienes se identificaron plenamente con la descripción de la cantante, especialmente al encontrarse atravesando un pleno pico de bajas temperaturas en Buenos Aires.
Los fanáticos de la joven cantante ya están acostumbrados a estas irrupciones cargadas de gracia e ironía en el mundo digital. No es la primera vez que la intérprete de la conocida canción “Automático” muestra su costado más espontáneo en redes sociales. Lejos de la imponente puesta en escena de sus multitudinarios shows y de los vestuarios glamorosos de las alfombras rojas, María suele aprovechar sus historias para compartir pensamientos cotidianos, quejas random y momentos de intimidad que sus fans celebran porque la humanizan y la acercan a su público.
En la imagen que acompañó el texto de la polémica invernal, se la pudo ver a la vocalista fuertemente abrigada con un gran tapado de piel sintética con capucha, situada en un ambiente oscuro, mientras hace un gesto particular con la mano hacia la cámara. El look invernal contrastó de manera divertida con la ironía del mensaje, que jugaba justamente con la idea de sentirse “hot” pese al malestar generalizado provocado por el frío extremo y los molestos síntomas del resfrío corporal.
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