Luciano Castro, incómodo frente a conductora en Paraguay: "Si es al revés, yo tengo una demanda"

luciano castro

Ferreira, al igual que sus compañeros se rieron, pero el actor no y ya se lo empezaba a notar un poco tenso y retraído con la postura que adoptó con su cuerpo. Jorge Riveros, periodista del programa, le dijo: “Perdón, Luciano, por todo esto”.

En ese momento, Dallys le preguntó si estaba acostumbrado a ese tipo de halagos y Luciano contestó: “Lamentablemente sí”.

“¿Por qué? ¿No te gusta?”, le preguntó la conductora. “No me molesta, pero si yo lo hago al revés tengo una demanda. Si yo te digo ‘a ver si es de verdad…’, todos dirían ‘¡ehhh!’. Y vamos todos presos. Si lo hacés vos es gracioso; si lo hago yo voy preso. Pero no pasa nada, sigamos”, respondió tajante el actor.

Ferreira intentó remontar la situación cual barrilete y lanzó: “Me gusta que traigas este tema acá, porque…”, ante lo cual Castro no la dejó terminar y expresó que "la igualdad (entre el hombre y la mujer) no existe".

"No la vendamos como humo. Pero no importa, vinimos a otra cosa...", indicó.

La paraguaya quiso seguir haciendo énfasis sobre el acoso y la desigualdad. Y Luciano volvió a alzar su voz: “Vos conocés porque estuviste mucho en la Argentina. A mí no me molesta porque yo me sienta ‘prostituido’ por eso, sino que me molesta la desigualdad”.

“Ah, me encanta”, dijo Dallys a modo de poner punto final y lo invitó a sentarse en el living para iniciar la entrevista junto a Pablo Rago.

La palabra de Dallys Ferreira

Dallys Ferreira en un mano a mano con el programa "Entrometidos en la Tarde" habló del momento que se vivió en la entrevista con Luciano Castro: "En el avance que hoy tenemos, se habla mucho del rol de la mujer y su derecho, pero ¿dónde quedan los hombres en ese sentido?. Por ahí uno se queda en el 'qué bueno que está', y él vino a hablar de lo que hace como actor, y no le es divertido".

castro y ferreyra.jpg

La paraguaya conversó con otro medio y declaró: "No me imaginé que esto tendría esta repercusión, porque la entrevista que tuvimos después duró mucho tiempo y hablamos de muchos temas. Nos tomó por sorpresa la reacción que tuvo y no fue nuestra intención hacerlo sentir incómodo. Mi compañera hizo el chiste, yo le seguí la broma porque acá en Paraguay no es tanto como en Argentina opinar sobre el físico de las personas".

Para concluir, agregó: "Yo de inmediato, como dije al aire, señalé qué bueno que traiga ese ejemplo para que se debata y se intercambien opiniones, y aprendamos a respetarnos entre todos. Me pareció interesante, yo no me enojé ni me molesté por lo que pasó. Él planteó ese sentido de igualdad para cómo él se siente, esas bromas o encasillar a las personas sobre su físico sobre todo en los medios argentinos, por su físico no está bueno. Él hizo muchos trabajos para que lo reconozcan y no le gusta que solo se lo destaque por su físico".