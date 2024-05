La violenta actitud de Luciano Castro contra un periodista: "Todo el tiempo me gastan"

El actor siguió en modo patotero: “Los que me violentan son los que me ningunean, no solo a mí, sino después a mis compañeros. Porque mis compañeros me cuentan todo, porque yo soy un demente, pero no soy un mal tipo”.

Con un cronista de Intrusos fue lapidario: “Cuando me dicen, 'eh, Guati, no sabes cómo te ninguneás, me dijo esto de vos'. Yo, ah, después Guati viene y me da besos, me habla, me dice, eh, 'Luchito'. Es un falso, entonces. Y de esos hay varios”.

Después, Castro quiso suavizar su ataque: “A mí realmente no me molesta que hablen, a mí me molesta el modo. La ninguneada, la falta de respeto. El no pensar, mucha gente que se llena la boca diciendo, 'ay, los chicos', que tienen hijos y se olvida en dos minutos. Ahí es donde me empieza a doler a mí”.

“Hace 40 años que laburo de esto. Yo nunca le falté respeto a nadie. A nadie. Nunca viví la miseria de nadie. Nunca esperé que a nadie le vaya mal. Nunca disfruté que a nadie le vaya mal. Y nunca le pisé la cabeza a nadie”, aseveró el actor.

“Te puede gustar o no lo que hago, eso ya es subjetividad. Entonces, en base a eso, en base a la subjetividad, si me está faltando respeto o me descansa ya un hombre grande, con 50 años, con 40 años de laburo, ¿y está bien o mal que me enoje o que me moleste? Tiene lógica”, cerró Castro.