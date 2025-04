Luck Ra anunció su primer show en Vélez: cómo y cuándo comprar las entradas

La presentación del nuevo material fue en un boliche de Buenos Aires. Además, Luck Ra sorprendió a todos al anunciar su próximo show. "Tengo que decirles que el 4 de octubre vamos a hacer un estadio Vélez y esta es la primera vez que lo estoy diciendo, así que nos vemos todos ahí", dijo el cordobés y desató el grito de todo el público.

La preventa comenzará este lunes 14 de abril, a partir de las 13hs. Los clientes de Naranja X tendrán un 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de esta misma entidad.

Por otro lado, la venta venta general será el martes 15 a las 13hs y contará con los mismo beneficios que aquellos que accedan a la preventa.

