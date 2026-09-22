Luck Ra tildó de "traidor" a Tiago PZK: "Hacíamos asados, se quedaba a dormir en casa..."

Diferencias sobre la expareja y un deseo de paz

A pesar del trago amargo por la conducta de su examigo, Luck Ra marcó una clara diferencia al referirse a su expareja, La Joaqui, asegurando que con ella no tiene rencores y que el vínculo finalizó porque ya no se hacían felices: "De parte de ella, 100% considero que es libre de hacer lo que quiera. Siempre me trató con muchísimo amor y respeto. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, no la estaba pudiendo hacer feliz".

Para cerrar, el artista prefirió no profundizar más en el escándalo y dio por terminado el tema con un deseo de paz hacia ambos: "Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices. Es lo único que puedo desear. Yo ya he decidido terminar la relación".