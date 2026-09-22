Luck Ra tildó de "traidor" a Tiago PZK: "Hacíamos asados, se quedaba a dormir en casa..."
El cuartetero habló por primera vez de su examigo, luego de que trascendiera que el referente de música urbana está de novio con La Joaqui, su exnovia.
El ambiente de la música urbana volvió a encenderse tras las impactantes declaraciones de Luck Ra, quien se refirió abiertamente a la traición de Tiago PZK al comenzar una relación con su expareja, La Joaqui, cuando ellos aún eran amigos.
En un mano a mano con Yanina Latorre al aire de Sálvese quien pueda (América), el referente del cuarteto no ocultó su angustia y dejó en claro la profunda decepción que siente por parte del que consideraba uno de sus mejores amigos.
Una amistad quebrada entre Luck Ra y Tiago PZK
Ante la consulta sobre si la noticia le había tomado por sorpresa y si se consideraba traicionado, el cantante cordobés admitió el dolor que le produjo la situación tras enterarse de que Tiago la había ido a buscar: "Obviamente que duele y sí... soy una persona, ¿qué querés que te diga? Me da terror hablar sobre estas cosas frente a la cámara, uno también tiene sus sentimientos".
Luck Ra desmintió rotundamente las versiones que indicaban que él le habría dado la "bendición" a Tiago PZK para que saliera con su ex. Asimismo, confirmó que la relación de amistad que compartían era estrecha y cotidiana antes del conflicto: "Él venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos, nos íbamos a pasear... Fuimos muy amigos".
Al ser consultado sobre si Tiago intentó comunicarse para darle alguna explicación, Luck Ra fue contundente y respondió con un rotundo "No", confirmando que el diálogo entre ambos está completamente cortado.
Diferencias sobre la expareja y un deseo de paz
A pesar del trago amargo por la conducta de su examigo, Luck Ra marcó una clara diferencia al referirse a su expareja, La Joaqui, asegurando que con ella no tiene rencores y que el vínculo finalizó porque ya no se hacían felices: "De parte de ella, 100% considero que es libre de hacer lo que quiera. Siempre me trató con muchísimo amor y respeto. Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, no la estaba pudiendo hacer feliz".
Para cerrar, el artista prefirió no profundizar más en el escándalo y dio por terminado el tema con un deseo de paz hacia ambos: "Espero de todo corazón que, por lo menos, sean felices. Es lo único que puedo desear. Yo ya he decidido terminar la relación".
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