El importante cambio estético al que se sometió Luck Ra: "Lo lograron..."

Dirigiéndose en especial a los niños y jóvenes presentes en el público, el músico instó a no dejarse influenciar por los estándares de belleza ajenos y a priorizar el valor personal por sobre las críticas externas: "En la infancia uno puede llegar a sufrir eso. Y cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es. Tal vez en el colegio pueden llegar a sufrir esas cosas y no hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón. Cada imperfección que les digan es su marca personal".