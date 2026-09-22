Luck Ra y Thalía se unieron para reversionar "A quién le importa": cuándo sale

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Luck Ra y Thalía llevan “A quién le importa” al cuarteto

La colaboración une a Thalía con Luck Ra en una nueva interpretación de una canción que se convirtió en un clásico de la música en español. Esta vez, el tema llegará atravesado por el sonido del cuarteto, género que el cantante argentino viene llevando a diferentes canciones y colaboraciones.

Según anunció Luck Ra en sus redes sociales, la nueva versión de “A quién le importa” se estrenará este jueves a las 21 horas.