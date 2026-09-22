Luck Ra y Thalía se unieron para reversionar "A quién le importa": cuándo sale
Luck Ra aprovechó la polémica por los rumores sobre él y sorprendió al anunciar una colaboración con Thalía para “A quién le importa”.
Luck Ra sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración internacional con Thalía. El cantante argentino y la estrella mexicana unieron sus voces para presentar una nueva versión de “A quién le importa”, uno de los grandes clásicos de la música en español.
Para revelar la colaboración, los artistas protagonizaron un divertido video en el que Luck Ra hizo referencia a algunas de las críticas y comentarios que suele recibir, sobre todo luego de su polémica separación con La Joaqui: “Estoy cansado, siempre dicen que hago cuarteto para cheto, para nene, que estoy robando… Que me parezco al burro de Shrek”, expresó.
Fue entonces cuando apareció Thalía para darle una particular respuesta: “¡Primo! ¿A quién le importa? Yo ya tengo la solución para tu problema, bebé”. Ante la propuesta de la cantante mexicana, Luck Ra respondió: “¿Sabés que sí?”.
El intercambio funcionó como anticipo de la sorpresa que tenían preparada: ambos grabaron una versión en cuarteto de “A quién le importa”.
A través de sus redes sociales, el cordobés terminó de confirmar la noticia y reveló cuándo podrá escucharse. “‘A QUIEN LE IMPORTA’ Versión Cuarteto con @thalia ESTE JUEVES 21 hs. Porque nosotros somos ASI y ASI seguiremos ”, escribió junto al adelanto.
Luck Ra y Thalía llevan “A quién le importa” al cuarteto
La colaboración une a Thalía con Luck Ra en una nueva interpretación de una canción que se convirtió en un clásico de la música en español. Esta vez, el tema llegará atravesado por el sonido del cuarteto, género que el cantante argentino viene llevando a diferentes canciones y colaboraciones.
Según anunció Luck Ra en sus redes sociales, la nueva versión de “A quién le importa” se estrenará este jueves a las 21 horas.
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