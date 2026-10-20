Luck Ra prepara una bachata con Khea y una frase de la letra despertó rumores sobre La Joaqui

La noticia no tardó en vincularse con la vida sentimental del artista, que recientemente se separó de La Joaqui después de casi dos años de relación. Durante ese tiempo, ambos se consolidaron como una de las parejas más populares de la escena musical argentina. Sin embargo, hasta el momento no hubo una confirmación de que la canción esté dedicada a la cantante, por lo que las versiones surgieron a partir del título y las palabras que trascendieron en televisión.