Luck Ra se enojó con Dua Lipa: el motivo

El periodista agregó que: “Me dicen como que se sintió inseguro con esto. A dos meses de haber lanzado esta canción, justo Dua Lipa viene a hacer esta canción. Así como te lo cuento en modo queja lo habría dicho a alguien de su círculo cercano”, dijo al respecto el comunicador.

Y concluyó: “Cuando se enteró habría dicho ´quién me manda a mí a hacer justo la canción que hizo esta mujer, qué garrón´ así que no le habría gustado nada esto, un comentario al pasar que hago".