Luck Ra se enojó con Dua Lipa: el motivo
La cantante británica cautivo al público al interpretar una canción de Sosa Stereo y una de Miranda en sus dos shows el estadio River Plate.
La artista británica Dua Lipa reafirmó su conexión con el público argentino con dos shows desbordantes de energía, emoción y gestos de cercanía cultural. En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante se presentó el viernes 7 y sábado 8 de noviembre en el estadio River Plate, donde más de 120 mil personas celebraron una de las producciones más potentes del pop internacional. Uno de los momentos importantes fue su versión de “Tu Misterioso Alguien”, la canción de Miranda que interpretó hace dos meses Luck Ra que puso el grito en el cielo.
Juan Etchegoyen comentó al pasar una información que recibió en las últimas horas que refleja cierto malestar del jurado de “La Voz Argentina”.
“¿Saben lo que me contaron? es un comentario el que voy a hacer que va a generar polémica. Tiene que ver con la presencia de Dua Lipa en nuestro país", contó el periodista. "A mi lo que me dijeron es que al cantante cordobés mucho no le gustó esto", agregó.
“Incluso me dieron más data, no voy a contar todo pero si decir que según lo que me dijeron no le gustó nada a Luck Ra que justo haga el mismo tema que lanzó hace poco, como que todos se quedan ahora con esta versión de la misma canción”, aseguró Etchegoyen.
El periodista agregó que: “Me dicen como que se sintió inseguro con esto. A dos meses de haber lanzado esta canción, justo Dua Lipa viene a hacer esta canción. Así como te lo cuento en modo queja lo habría dicho a alguien de su círculo cercano”, dijo al respecto el comunicador.
Y concluyó: “Cuando se enteró habría dicho ´quién me manda a mí a hacer justo la canción que hizo esta mujer, qué garrón´ así que no le habría gustado nada esto, un comentario al pasar que hago".
