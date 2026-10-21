Murió Igor Arzuaga a los 50 años: quién es y qué le pasó

Un universo de poesía, pintura y la huella de sus viajes

La creación musical no agotó la curiosidad de Arzuaga, quien también dedicó gran parte de su existencia a la ilustración y la literatura. En su faceta como escritor presentó dos libros de poemas, "De espantapájaros y escarcha" y "Embriagado de infinitos", donde abordó temáticas universales como el amor, el paso de los años, la soledad y la nostalgia.

Para el artista, la creación lírica y la composición melódica caminaban de la mano. En ese sentido, durante un reportaje concedido a Diario de Noticias de Álava, el propio Igor Arzuaga remarcó dicha sinergia al manifestar: “En mis composiciones la poesía tiene tanta importancia como la música, y por supuesto, seguiré escribiendo”.

Su vocación viajera lo impulsó a recorrer grandes metrópolis como Nueva York y París, plazas en las que tocó en el transporte público y las calles. Esas vivencias alimentaron sus temas y afirmaron su concepción del arte como puente hacia los demás. De hecho, en el marco de la citada entrevista, el vasco compartió una reflexión de profundo calado humano: “El mundo no necesita de grandes artistas, sino de buenas personas”.

Complementariamente, Arzuaga incursionó en la actuación y composición para piezas teatrales, al tiempo que exhibió sus obras pictóricas en diversos galerías y centros culturales. Si bien su fallecimiento deja un vacío irreparable, su legado permanecerá indeleble en la memoria colectiva a través de sus publicaciones, pinturas y creaciones discográficas.