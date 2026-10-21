Murió Igor Arzuaga a los 50 años: quién es y qué le pasó
El músico vasco, quien también destacó como pintor y poeta falleció en las últimas horas. Conocé todos los detalles de su carrera y lo que le pasó.
El panorama artístico se viste de luto tras confirmarse la partida de Igor Arzuaga. Con su muerte, una variedad de instrumentos —como el piano, la guitarra, el acordeón, el bajo y los teclados— han perdido a un intérprete sumamente versátil que demostró una destacada destreza en cada uno de ellos. El polifacético creador oriundo de Llodio (Álava), nacido en 1976, falleció este martes 20 de octubre a los 50 años de edad, aunque hasta la fecha las razones de su deceso no se han hecho públicas.
Su partida física representa un duro golpe para el ámbito cultural vasco, espacio donde no solo destacó por sus notables virtudes musicales, sino también por una prolífica labor como pintor, poeta y dibujante. A lo largo de su trayectoria, Arzuaga construyó un camino profesional moldeado por la búsqueda creativa constante y la exploración de múltiples expresiones del arte.
Influenciado por la impronta de su núcleo familiar, Igor descubrió de muy joven su amor por el universo sonoro. Con tan solo 18 años, el alavés se sumó a las filas de la agrupación Exkixu, encarando una de sus primeras vivencias profesionales en el medio, para más tarde prestar su colaboración con el reconocido cantautor Mikel Urdangarin.
No obstante, la etapa en solitario fue el escenario idóneo donde halló la mayor autonomía para edificar un sello propio. A sus 25 años lanzó al mercado su álbum debut titulado "Argi izpi bat", material al que le siguieron producciones de peso como "Smog" (2004), "El perro corredor" (2007), "Lagun eroa" (2008) y "Una cabra en la escalera" (2009).
Su propuesta sonora combinó vertientes tan disímiles como el pop, el folk, el rock, el jazz y la canción de autor de estilo francés. Con más de doce álbumes editados —entre los que sobresalen placas como "Ekaitza ostean" (2021) y "Eider laukotea" (2025)—, el cantautor dio muestras de una voracidad artística inagotable que lo acompañó hasta sus años finales.
Un universo de poesía, pintura y la huella de sus viajes
La creación musical no agotó la curiosidad de Arzuaga, quien también dedicó gran parte de su existencia a la ilustración y la literatura. En su faceta como escritor presentó dos libros de poemas, "De espantapájaros y escarcha" y "Embriagado de infinitos", donde abordó temáticas universales como el amor, el paso de los años, la soledad y la nostalgia.
Para el artista, la creación lírica y la composición melódica caminaban de la mano. En ese sentido, durante un reportaje concedido a Diario de Noticias de Álava, el propio Igor Arzuaga remarcó dicha sinergia al manifestar: “En mis composiciones la poesía tiene tanta importancia como la música, y por supuesto, seguiré escribiendo”.
Su vocación viajera lo impulsó a recorrer grandes metrópolis como Nueva York y París, plazas en las que tocó en el transporte público y las calles. Esas vivencias alimentaron sus temas y afirmaron su concepción del arte como puente hacia los demás. De hecho, en el marco de la citada entrevista, el vasco compartió una reflexión de profundo calado humano: “El mundo no necesita de grandes artistas, sino de buenas personas”.
Complementariamente, Arzuaga incursionó en la actuación y composición para piezas teatrales, al tiempo que exhibió sus obras pictóricas en diversos galerías y centros culturales. Si bien su fallecimiento deja un vacío irreparable, su legado permanecerá indeleble en la memoria colectiva a través de sus publicaciones, pinturas y creaciones discográficas.
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