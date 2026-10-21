Murió Benito di Paula, el músico brasileño detrás de la canción "Que se vayan todos"

Su recorrido artístico se extendió durante más de 50 años, con una obra que mantuvo vigencia en la memoria musical de su país. Pese al paso del tiempo, sus composiciones continuaron circulando entre distintas generaciones y encontraron nuevas interpretaciones en voces contemporáneas.

De una canción brasileña a un cántico histórico en la Argentina

La historia de "Meu Amigo Charlie Brown" tiene una particularidad que explica su arraigo en la Argentina. Lo que nació como una composición musical inspirada en el popular personaje de historieta terminó convertido en la base melódica de un cántico de protesta que atravesó el fútbol y la política.

La adaptación popular no convirtió a Benito di Paula en el autor de la consigna argentina, pero sí vinculó de manera perdurable su música con una de las expresiones más reconocibles del descontento social. Esa simbiosis entre una canción brasileña y un reclamo local constituye una muestra de cómo las melodías pueden adquirir significados impensados al cruzar fronteras y contextos históricos.