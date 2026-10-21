Murió Benito di Paula, el músico brasileño detrás de la canción "Que se vayan todos"
El cantante, compositor y pianista murió a los 84 años en San Pablo. Una de sus canciones trascendió las fronteras de Brasil y quedó asociada en la Argentina al histórico cántico popular.
El mundo de la música brasileña está de luto por la muerte de Benito di Paula, el reconocido cantante, compositor y pianista que falleció el domingo 18 de octubre a los 84 años. El artista, que atravesó más de cinco décadas de trayectoria, fue una de las figuras más populares de la música de su país y dejó un repertorio que trascendió generaciones. Sin embargo, en la Argentina su nombre también quedó ligado a una consigna que marcó a fuego la memoria política reciente: "Que se vayan todos, que no quede ni uno solo".
La conexión se encuentra en "Meu Amigo Charlie Brown", una canción que Benito di Paula lanzó en 1974 y que alcanzó una enorme popularidad. Su melodía cruzó fronteras y encontró una segunda vida en las tribunas de fútbol, donde fue adaptada por los hinchas argentinos para entonar uno de los cánticos más emblemáticos de la historia reciente del país.
La consigna adquirió una dimensión particular durante las jornadas de diciembre de 2001, en medio de una crisis económica, social e institucional que derivó en protestas masivas y una profunda crisis de representación política. Con el paso del tiempo, aquella melodía quedó asociada a un reclamo colectivo que trascendió los estadios y se incorporó al acervo de la cultura popular argentina.
¿Quién era Benito di Paula?
Nacido como Uday Vellozo el 28 de noviembre de 1941 en Nova Friburgo, en el estado brasileño de Río de Janeiro, Benito di Paula construyó una identidad musical propia al combinar el samba tradicional con el piano, los arreglos románticos y una interpretación de marcado carácter popular.
Durante las décadas de 1970 y 1980 alcanzó una gran notoriedad en Brasil, con canciones como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown", "Mulher Brasileira" y "Do Jeito Que a Vida Quer". Su estilo lo convirtió en uno de los exponentes del denominado "samba-joia", una vertiente que incorporaba elementos melódicos y románticos a los ritmos tradicionales brasileños.
Su recorrido artístico se extendió durante más de 50 años, con una obra que mantuvo vigencia en la memoria musical de su país. Pese al paso del tiempo, sus composiciones continuaron circulando entre distintas generaciones y encontraron nuevas interpretaciones en voces contemporáneas.
De una canción brasileña a un cántico histórico en la Argentina
La historia de "Meu Amigo Charlie Brown" tiene una particularidad que explica su arraigo en la Argentina. Lo que nació como una composición musical inspirada en el popular personaje de historieta terminó convertido en la base melódica de un cántico de protesta que atravesó el fútbol y la política.
La adaptación popular no convirtió a Benito di Paula en el autor de la consigna argentina, pero sí vinculó de manera perdurable su música con una de las expresiones más reconocibles del descontento social. Esa simbiosis entre una canción brasileña y un reclamo local constituye una muestra de cómo las melodías pueden adquirir significados impensados al cruzar fronteras y contextos históricos.
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