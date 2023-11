Luis Brandoni en La Noche de Mirtha: "Es la primera vez que no voy a ir a votar"

En ese momento, se sinceró con los presentes y con los televidentes: "Yo voy a decir aunque no me lo preguntaron, yo no voy a votar, ya voté por quien quería y esto es el resultado de la decisión de la mayoría de personas".

Luis Brandoni.jpg

Muy convincente, Brandoni recalcó: "No voy a votar en quien no creo", tras lo cual se refirió a que es la primera vez que no votará en elecciones. "Creo que tengo el derecho de no ir a votar, tengo más de 80 años", sostuvo.

Inmediatamente, Mirtha lo interrumpió para decirle: "Tendrías que votar". Aun así, el reconocido actor concluyó: "El voto es mío y lo quiero preservar, no voy a votar a alguien de quien no puedo hacerme cargo", lo que generó tristeza en Mirtha Legrand.

LAS PALABRAS DE LUIS BRANDONI EN LA MESA DE MIRTHA LEGRAND

¡TRISTE! La declaración de Luis Brandoni de cara al balotaje durante La Noche de Mirtha