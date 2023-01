Los famosos que supuestamente murieron y fueron sustituidos

luis miguel

Cuenta la leyenda, que en 2003 la intérprete de Complicated se vio rebasada por la fama y la presión, y murió. Según los rumores, cuando Avril se retiró los escenarios para tratar la enfermedad que derivó de la picadura de una garrapata, en realidad fue una cortina de humo. La teoría sugiera que la Avril que hoy vemos es en realidad Melissa Vandella, una actriz que luce prácticamente igual que la cantante.

Quizás esta sea una de las 'muertes' más comentadas y estudiadas por los fanáticos, quienes han tratado de comprobar con imágenes y videos, así como un análisis del famoso disco Abbey Road, que Sir Paul McCartney murió en 1966, en un accidente automovilístico. Según la teoría que ha hecho reír al propio cantante, McCartney fue reemplazado por William Shears Campbell, quien había ganado un concurso de dobles del ex Beatle.

No es un secreto que durante un par de años el polémico rapero guardó silencio. Muchos atribuían su silencio a un natural descanso después de una carrera que alcanzó el éxito rápidamente, sin olvidar su paso por el cine y los Oscars. Otros, a que había muerto en 2006 de una sobredosis. Su regreso con nueva música y un nuevo look fueron las supuestas pruebas de que Eminem no era el mismo.

En 2007 comenzó a circular el rumor de que la intérprete de Malibu había muerto en un accidente de automovilístico. Su supuesta muerte interfería con los planes que los ejecutivos de Disney Channel aún tenían para Hannah Montana, así que hubo que buscarle una doble. Pero Miley no moriría sólo en ese año. En 2012, comenzaron a circular los rumores de que había muerto de una sobredosis.

Durante muchos años, en páginas que definitivamente no han conocido la palabra 'evolución, se maneja la loca teoría de que el ganador del Oscar murió en 2001. Según los rumores, Leo fue hallado muerto en su casa de Hollywood. El relato apunta a que tras realizarse una autopsia se había determinado que había muerto de una sobredosis de somníferos y que el Leo que continúa robándose corazones es en realidad el ex galán Devon Sawa. Son idénticos.

En 2017, usuarios de Reino Unido y Australia se toparon con la noticia de que el protagonista de Vaselina había muerto. Cuando la gente le preguntaba a la famosa asistente de Apple, Siri, la edad del actor, esta respondía: "John Travolta murió el 3 de enero de 2009 a los 54 años".