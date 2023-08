Luis Miguel podría llegar a suspender su gira: los motivos

Luis Miguel en arg1.jpg

Asimismo, el panelista dijo que tenían en mente reprogramar el concierto, pero eso no fue posible: "Al mediodía escribieron y me dijeron: 'se suspende Luis Miguel, hoy no tiene voz'. Quisieron correr la fecha, querían ponerla el domingo, pero no era posible porque están las PASO".

Finalmente, Luismi accedió a un tratamiento con corticoide para poder sentirse mejor y no romper el corazón de su amado público: "Tuvieron que medicarlo para que pueda presentarse. Esto podría poner en riesgo el resto de las presentaciones", apuntó Vázquez.