Luis Novaresio destrozó a Luis Majul: "No hay nada más cabaretero que él"

En primera instancia, el notero le preguntó por sus últimos días en La Nación. Ante esto, Novaresio respondió: "Si, me quedan nueve programas". Luego, fue al punto exacto de lo que iba a ser la nota: "No sabía que eras cabaretero", lanzó el periodista. Por su parte, Novaresio respondió: "Primero, a mi me gusta el cabaret. Vamos a decir la verdad. Estoy hablando... me gustan todos los cabaret, pero si hablamos del cabaret de los 20".

Qué dijo Luis Novaresio de Luis Majul

"Si hablamos del cabaret, yo vengo de Rosario, donde Rita la Salvaje tenía un show en un cabaret donde fue de Piazzolla a nada. A ver, si por cabaret se entiende eso, soy cabaretero", continuó el periodista burlándose de Majul. Aún así, destacó: "Lo quiero mucho a Luis Majul, pero aún así voy a decir esto: sos el Liza Minnelli del periodismo, porque no hay más cabaretero del espectáculo como yo que Majul. O sea, ¿Majul escandalizado por el show? Luis, sos Liza, o sea, quiero decírtelo. Está haciendo cabaret, le está poniendo pimienta a la cosa, porque viene Cristina Pérez".

Después, para cerrar, fue por más: "Una imagen, me la imaginé a Majul, con la silla, viste, son thonet, creo que se les decía, no, no son thonet, son otra cosa. Con ligas y con un enterito negro cantando ‘Welcome to cabaret', como... Por favor, Majul, te lo pido, un año de mi vida por ver eso".