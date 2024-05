Fuerte cruce de Luis Novaresio con un excandidato de La Libertad Avanza: "Llorón"

Tras los dichos de Sánchez, el periodista y militante de la comunidad LGBT, Franco Torchia, denunció que el plan del Gobierno es "Exterminarlos" (a la comunidad), a lo que Oneto respondió: "No, curarlos".

La reacción de Novaresio

Ante semejante declaración, quien no se quedó callado fue el periodista Luis Novaresio, que en sus redes sociales comentó sobre el hecho y disparó:

"Francisco Oneto, excandidato de La Libertad Avanza, sobre la homosexualidad: "Hay que curarlos", compartiendo una nota de prensa que hablaba sobre el tema.

francisco oneto luis novaresio

Sin embargo, el abogado de Javier Milei no se quedó callado y le respondió: "Si Luis. Es mi opinión. No del espacio. No quiero q la compartas sino q la respetes. No habla de sacar derechos ni mucho menos. No seas llorón. Y dejá de hacerte el tonto cuando me entrevistes q sabes bien quién soy".

Ante la respuesta, Novaresio redobló la apuesta y le contestó. Entre otros agravios, lo trató de "nabo y fascista".

"Ah, pero además de fascista, muy nabo. No lloro. Me da pena usted. Me acuerdo perfecto entrevistándolo diciendo que su defendido, uno de los que golpeó, pateó y torturo a Fernando Báez Sosa no era un delincuente Cómo olvidar esa miseria", sentenció.