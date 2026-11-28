La productora también hizo referencia al ritmo de trabajo que mantiene Ventura y a la dificultad que tiene para encontrar momentos de descanso. "No tiene horario de sueño. Por ahí me habla a la 1 de la mañana y a las 5 ya está saliendo para Canal 29", contó. "Le da importancia a todo por igual. Es un apasionado del trabajo y no mide esfuerzo para cumplir con todo", agregó sobre la personalidad del periodista.