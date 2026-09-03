“Yo decía: ‘No sé si voy a poder llegar, si lo voy a hacer’. Soy totalmente diferente a Margarita Di Tullio”, recordó.

Con la llegada de Lucía Puenzo, las dos empezaron a trabajar sobre una idea: contar a Margarita antes que a Pepita. “No quisimos hacer una biopic donde vas a ver a Margarita Di Tullio. Se ve la historia de esta mujer que deja de lado el mito del personaje Pepita la Pistolera y se cuentan nueve meses de su vida”, explicó Lopilato.

La película se concentra entonces en una Margarita embarazada, inmersa en la noche marplatense y rodeada de trabajadoras sexuales que viven completamente desprotegidas. Mafias, violencia y corrupción policial forman parte de un escenario donde sobrevivir implica aprender rápidamente sus propias reglas.

Luisana Lopilato ante su papel más arriesgado: así se convirtió en "Pepita la Pistolera"

¿Qué hacer entonces con todas las contradicciones de Margarita? Puenzo tenía claro que no quería santificarla. “Claramente Margarita Di Tullio no es una heroína, pero sí puede ser querible”, aseguró la directora. “A mí me gustan mucho los personajes incómodos y que proponen identificaciones incómodas con el espectador”.

“Esta película le dice al espectador: ‘Tomate de la mano porque vas a hacer el viaje con ella’. Creo que muchos al final de la historia la van a querer, pero tal vez eso los incomoda un poco”, agregó.

Puenzo, además, elige contar solamente nueve meses. La película se detiene en una Mar del Plata bastante diferente a la que habitualmente muestra el cine: portuaria, fría y atravesada por la violencia.

“Son años tan poco contados en el cine argentino”, señaló. “Las trabajadoras sexuales estaban totalmente solas, desamparadas, sin derechos laborales. Las estaban asesinando todos los días y no era el loco de la ruta como se quiso contar: era una mafia policial”.

Y la elección de ese período tiene una explicación bastante sencilla. “Casi la película termina cuando nace el mito de Pepita la Pistolera”, resumió Puenzo.

Después de verla en comedia, drama, policiales y producciones de enorme exposición, había una pregunta inevitable: ¿Pepita es el personaje más arriesgado que hizo Luisana Lopilato? “Sí, yo creo que sí”, respondió sin demasiadas vueltas.

Para Lopilato, además, Pepita no terminó cuando se apagaban las cámaras. También se involucró en la producción y habla del proyecto como algo que necesitaba conseguir que existiera.

“Pepita me abrió una puerta que a veces siento que me queda grande porque aprendí un montón de producción. Realmente deseé que este proyecto suceda”, contó.

“Hay muchos proyectos que quedan en el medio, que no se pueden hacer, que se caen por presupuesto o por lo que fuese. Yo supe desde el principio que este proyecto tenía que existir”.

“Llegué a un nivel en mi vida, y creo que también es parte de madurar y de trabajar hace muchos años, en el que siento que tengo el derecho de poder elegir y de ser escuchada”, reflexionó. “Quizás antes también era escuchada y no me sentía escuchada. Creo que ahora me siento escuchada”.

Una Luisana diferente para una Pepita incómoda

"Pepita, la Pistolera" encuentra uno de sus mayores aciertos en esa transformación.

Lopilato consigue que la caracterización deje de ser una curiosidad visual después de los primeros minutos. La voz, el cuerpo y su manera de hablar sostienen a Margarita mucho más que el cambio físico. Y eso era necesario porque estamos ante un personaje que no está construido para caer bien.

La película tampoco intenta convertirla en una heroína. Hay violencia, decisiones cuestionables y un entorno donde prácticamente todos se manejan con sus propios códigos.

Por momentos, la cantidad de personajes y conflictos que rodean a Pepita hace que algunas historias tengan menos espacio del que podrían haber tenido. Es cuando la película vuelve a Margarita que encuentra sus mejores momentos.

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También ayuda el elenco que la rodea, con Claudio Tolcachir, Marcelo Subiotto, Alberto Ajaka, Charo López, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani.

Puenzo la define como “un policial negro” y “un thriller social”, pero también destaca la vitalidad de las mujeres que acompañan a Margarita y una banda sonora que le da otra energía al relato.

La película no intenta contar definitivamente quién fue Margarita Di Tullio. Son nueve meses de su vida y el recorrido hasta el momento en que Margarita empieza a quedar atrás y nace Pepita.