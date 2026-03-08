Luisana Lopilato contó en Instagram a qué se dedica su hijo Noah: "Explorando el mundo"
La actriz mostró en su perfil oficial cómo su hijo se divierte con un nuevo hobbie. Los detalles.
En el universo de las celebridades, es común ver producciones fotográficas sofisticadas con equipos de profesionales detrás de cada disparo. Sin embargo, Luisana Lopilato decidió romper con esa estructura para su última aparición en redes sociales, revelando que el responsable de capturar sus mejores ángulos no fue un fotógrafo de renombre, sino su propio hijo mayor, Noah Bublé.
El joven de 12 años, fruto de la relación de la actriz con el cantante canadiense Michael Bublé, se puso detrás del lente durante una jornada de paseo familiar, demostrando una sensibilidad especial para retratar a su madre en diversos entornos urbanos. La protagonista de Casados con Hijos no ocultó su orgullo y compartió el resultado con sus millones de seguidores, dejando en claro quién es su colaborador favorito en esta nueva etapa.
"Chocho explorando el mundo": el anuncio de Luisana. La confirmación del nuevo rol de Noah llegó a través del pie de foto de la publicación, donde la actriz argentina expresó su entusiasmo por la curiosidad técnica que está desarrollando el niño. Con un mensaje cargado de ternura, Luisana presentó las imágenes destacando la presencia de su hijo, incluso cuando este solo aparecía de forma indirecta en el encuadre: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”.
Esta breve frase sintetizó la esencia del posteo: un niño explorador con cámara en mano y una madre dispuesta a ser el lienzo para las primeras prácticas artísticas de su primogénito. La mirada de Noah logró capturar momentos de espontaneidad que, según los comentarios de los fans, transmiten una sinceridad que difícilmente se logra en sesiones pautadas.
En cuanto a la estética del paseo, Lopilato optó por un outfit funcional y relajado, ideal para una tarde de caminata y exploración. El conjunto estuvo compuesto por jeans anchos, una remera blanca básica y un suéter rojo vibrante que se convirtió en el foco de atención de las tomas. Para completar el look, sumó una riñonera de la firma Louis Vuitton, logrando un equilibrio entre la comodidad y el lujo discreto.
Las locuciones elegidas por Noah para retratar a su mamá incluyeron rincones con una fuerte impronta visual:
-
El tributo a Marilyn: En una de las capturas más comentadas, Luisana posó junto a un ejemplar de la editorial Taschen que luce a Marilyn Monroe en su portada. El detalle fue interpretado como un homenaje a los grandes íconos de la época dorada de Hollywood, una referencia recurrente en el universo estético de la actriz.
Atmósfera retro: Otro de los puntos destacados del álbum fue una fotografía tomada junto a un antiguo camión estacionado en lo que parecía ser una estación de servicio de época. Esta imagen logró una composición casi cinematográfica, transportando a los espectadores a un escenario fuera del tiempo.
El debut de Noah Bublé en la fotografía no solo dejó una serie de postales familiares encantadoras, sino que también abrió un debate entre los seguidores de la actriz sobre el talento heredado y la importancia de fomentar la creatividad en los más chicos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario