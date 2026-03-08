Luisana Lopilato contó en Instagram a qué se dedica su hijo Noah: "Explorando el mundo"

"Chocho explorando el mundo": el anuncio de Luisana. La confirmación del nuevo rol de Noah llegó a través del pie de foto de la publicación, donde la actriz argentina expresó su entusiasmo por la curiosidad técnica que está desarrollando el niño. Con un mensaje cargado de ternura, Luisana presentó las imágenes destacando la presencia de su hijo, incluso cuando este solo aparecía de forma indirecta en el encuadre: “¡Feliz con mi nuevo fotógrafo personal! Esa sombra hermosa es Noah, chocho explorando el mundo de la fotografía. ¿Cómo las ven?”.