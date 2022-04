El divertido video con el que Luisana Lopilato mostró su panza de embarazada

Ayer, en la previa del estreno del videoclip del tema "I will never Not love you", se había visto un adelanto donde ella aparecía con pancita. Horas después, ella hizo un juego de misterio con sus seguidores, y finalmente confirmó la dulce espera. Noah, Elías y Vida tendrán un hermanito.

Así crece la panza de Lopilato

La actriz argentina aprovechó la red social TikTok para mostrar con humor como empieza a crecer la panza, cuando se acerca a los tres meses de embarazo.