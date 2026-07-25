Luto en el cine: murió Marina Magalí, la recordada Griselda de Nazareno Cruz y el lobo

Video: tráiler de Nazareno Cruz y el lobo

Nazareno Cruz y el lobo es considerada una obra maestra del cine argentino estrenada el 5 de junio de 1975, dirigida y guionada por el aclamado director Leonardo Favio.

Basada en el radioteatro homónimo de Juan Carlos Chiappe, se trata de un melodrama fantástico que se consolidó históricamente como una de las películas más taquilleras del cine nacional, superando los cuatro millones de espectadores en salas.

El filme explora el mito guaraní del Lobizón, la maldición que cae sobre el séptimo hijo varón, quien está condenado a convertirse en un lobo feroz durante las noches de luna llena.

Los protagonistas de Nazareno Cruz y el lobo