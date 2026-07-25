Luto en el cine: murió Marina Magalí, la recordada Griselda de Nazareno Cruz y el lobo
La intérprete falleció a los 68 años, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.
La intérprete Marina Magalí murió a los 68 años el pasado martes, según confirmó la Asociación Argentina de Actores.
Su nombre real era Marina Andrea Accoroni y quedó en la historia cultural del país por haber interpretado a Griselda, la coprotagonista de la recordada película de Leonardo Favio, Nazareno Cruz y el lobo.
Accoroni trabajaba como maestra jardinera cuando Favio la descubrió buscando un rostro desconocido para su película, que se convirtió en uno de los más taquilleros del cine nacional con unos 3,4 millones de espectadores.
La recientemente fallecida actriz también participó en Juventud sin barreras (1979) junto a Ricardo Darín y en producciones de fantasía y acción internacionales como Los hechiceros del reino perdido (1985), bajo el seudónimo de Mary Gale.
Tras sus trabajos en la década del ’80, Accoroni decidió alejarse de los medios y mantener un bajo perfil público.
Video: tráiler de Nazareno Cruz y el lobo
Nazareno Cruz y el lobo es considerada una obra maestra del cine argentino estrenada el 5 de junio de 1975, dirigida y guionada por el aclamado director Leonardo Favio.
Basada en el radioteatro homónimo de Juan Carlos Chiappe, se trata de un melodrama fantástico que se consolidó históricamente como una de las películas más taquilleras del cine nacional, superando los cuatro millones de espectadores en salas.
El filme explora el mito guaraní del Lobizón, la maldición que cae sobre el séptimo hijo varón, quien está condenado a convertirse en un lobo feroz durante las noches de luna llena.
Los protagonistas de Nazareno Cruz y el lobo
- Juan José Camero como Nazareno Cruz.
- Marina Magalí (Marina Andrea Accoroni) como Griselda.
- Alfredo Alcón como El Diablo / Mandinga.
- Lautaro Murúa como El Padrino.
- Nora Cullen como La Lechiguana (la vieja agorera).
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