Bomba: Ángel de Brito confirmó la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez

Milei arranca en Brasil su gira sudamericana con una visita a Flávio Bolsonaro

Ya rumbo a San Pablo, Javier Milei encarará este sábado una visita a Brasil que tendrá como principal objetivo reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, que el 4 de octubre competirá contra el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado) encabeza un frente opositor de extrema derecha, muy cercano a las ideas de Milei y con quien busca crear un “eje” continental en caso de ser electo presidente.

La visita del mandatario argentino al candidato opositor, entonces, no hace más que tensionar su relación con Lula y, por ende, con uno de los principales socios comerciales de la Argentina, junto a China. Las exportaciones al país vecino acumulan aproximadamente unos US$13.000 millones (15% del total exportado), con predominio de vehículos, autopartes, trigo, plásticos y productos industriales.