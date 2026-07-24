Bomba: Ángel de Brito confirmó la reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez
En la emisión de este viernes de LAM (América), Ángel de Brito tiró el bombazo que, sin duda, se veía venir, dada la cercanía del presidente con la humorista.
Un verdadero sacudón mediático se vivió en LAM (América TV), donde revelaron que Javier Milei y Fátima Flórez han decidido apostado nuevamente al amor. Según contó el mismísimo Ángel de Brito al aire este viernes, el Presidente de la Nación y la humorista reanudaron su noviazgo tras un tiempo distanciados.
"Están reconciliados, me lo van a negar... Fátima Florez y Javier Milei", sostuvo el conductor y reconocido periodista de espectáculos. "Tuvieron encuentros en la Quinta de Olivos. La relación volvió a tomar su rumbo, tenemos primera dama nuevamente", agregó.
Con la presencia del Gato Sylvestre en piso, el conductor consultó por las consecuencias políticas de cara a 2027, que es un año electoral: "No le sirve la relación. Igual, le sirve menos a Fátima. En este estudio, venía como economista... Como economista, era normal, después le perdí la...", dijo el conductor de C5N, sin completar la frase.
Una segunda oportunidad entre Milei y Fátima tras varios idas y vueltas
Cabe recordar que la pareja había le puesto punto final a su historia en abril de 2024, sofocada en su momento por la altísima exposición pública y las exigencias de la gestión gubernamental. Posteriormente, el mandatario mantuvo un romance con Yuyito González que se extendió hasta abril de 2025.
Hoy, pasado el tiempo, el camino del jefe de Estado y la imitadora vuelve a cruzarse.
Milei arranca en Brasil su gira sudamericana con una visita a Flávio Bolsonaro
Ya rumbo a San Pablo, Javier Milei encarará este sábado una visita a Brasil que tendrá como principal objetivo reforzar su apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, que el 4 de octubre competirá contra el actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro (condenado a 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado) encabeza un frente opositor de extrema derecha, muy cercano a las ideas de Milei y con quien busca crear un “eje” continental en caso de ser electo presidente.
La visita del mandatario argentino al candidato opositor, entonces, no hace más que tensionar su relación con Lula y, por ende, con uno de los principales socios comerciales de la Argentina, junto a China. Las exportaciones al país vecino acumulan aproximadamente unos US$13.000 millones (15% del total exportado), con predominio de vehículos, autopartes, trigo, plásticos y productos industriales.
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