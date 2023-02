Internas en Luzu TV: el desagradable apodo que le habrían puesto a Nati Jota

Nati Jota

"Ha sido rebautizada por sus ex compañeros, porque se fue de Luzu TV, y por algunas actitudes que tuvo, como Nati Chot...", confesó el periodista sobre cómo se refieren a ella en su ahora extrabajo.

La rubia explicó sobre su renuncia: "Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado".

Nati Jota ¿No ve los mensajes o está agrandada? Guerra feroz con Romina Manguel

REVELAN CUÁNTO LE PAGABA NICOLÁS OCCHIATO A NATI JOTA EN LUZU TV

En las últimas horas, Ángel de Brito usó sus redes sociales para contar cuánto les paga Nico Occhiato al resto de los influencers que trabajan en Luzu TV.

"70 lucas promedio cobraban por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte", escribió el periodista en Twitter.

Aunque después dejó otro mensaje bastante confuso: "A lo que desparraman algunas, me dicen que cobraban el triple".

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1625516009565175808 70 Lucas promedio cobraban Por mes. Por eso se fueron las chicas a hacer streaming a otra parte. #LAM — ANGEL (@AngeldebritoOk) February 14, 2023