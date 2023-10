Madonna regresó a los escenarios e inició su tour The Celebration

Ya recuperada, tuvo la primera escala de una gira que celebra sus 40 años en la música y que en su tramo europeo también pasará por otras ciudades como Barcelona, París y Estocolmo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCybGCbIocdm%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

El increíble concierto empezó con “Nothing Really Matters”, una canción que no tocaba en directo desde 1999, que dio inicio a el primero de los cinco actos en el dividió su lista de temas.

Además de cantar algunos de sus clásicos como "Into the groove", "Like a virgin", "Hung up" y "Vogue", Madonna interpretó "Don't Cry for Me Argentina", la canción compuesta por Andrew Lloyd Webber y que ella versionó para la película "Evita" bajo la dirección de Alan Parker.