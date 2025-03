Magdalena Huberman trabaja en su primer protagónico en cine: "Mar Rojo", de Kevin Eisenberg

Sobre cómo fue el proceso de preparación para su personaje, Huberman reveló: "Lo disfruté mucho porque me conecté con mi papa y su historia familiar. Empecé a hablar mucho con él sobre el judaísmo".

"Después empecé a ir al templo y a charlas que el templo ofrecía. Además comencé a tomar clases de hebreo. Después bueno sumé lecturas, podcasts de rabinos y me metí mucho en la historia de Israel en general y en particular consulté con mujeres dentro del templo, sobre la posición de las mujeres religiosas dentro del núcleo familiar", completó.

Huberman confesó que le gustaría trabajar con Damián Szifrón, Santiago Mitre y Juan José Campanella. "Si manifiesto Hollywood en mi futuro, me encantaría trabajar con Greta Gerwig, Alfonso Cuarón y Alejandro Iñarritu", completó.

Respecto a su experiencia en el modelaje y cómo le influyó en la actuación, explicó: "El modelaje le quitó peso a muchas cosas de mi actriz. Temas con mi cuerpo, pudores por cómo me veo y también me fortaleció. En momentos como modelo he recibido críticas muy fuertes de mi aspecto y eso hizo que surgiera en mí, una fuerza para responder y no dejar que nadie me haga dudar del tipo de mujer que soy. No dudar a la hora de actuar es algo imprescindible".

Quién es Magdalena Huberman

Hija de padres terapeutas y la segunda de dos hermanas. Inició con el teatro y la comedia musical desde muy chiquita. Con los años entendió que su pasión era el teatro y el mundo del cine. Además de ser actriz, es cantante y toca el piano desde los 12 años. Comenzó su formación desde una temprana edad para luego recibirse dentro de la primera camada de Artes Escénicas de UADE.

En sus tiempos libres es modelo. Sus trabajos han sido publicados en editoriales de USA y de Argentina. Trabajó con varias marcas y fotógrafos.