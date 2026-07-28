La nueva miniserie de Pablo Larraín y Mercedes Morán se presentará en el Festival de San Sebastián

El hilo argumental sigue a Ema, una profesional de la medicina recién retirada que posee la facultad de interactuar con los difuntos mientras atraviesa el duelo materno. Tras el arribo de su sobrina Julie y el crimen de tres jóvenes en la localidad bonaerense de Piedrabuena, la frontera entre los vivos y los muertos se altera por completo. El fenómeno paranormal que afectaba a la protagonista comienza a propagarse por el vecindario, obligando a la comunidad a enfrentar las manifestaciones de su propio pasado.