La nueva miniserie de Pablo Larraín y Mercedes Morán se presentará en el Festival de San Sebastián
Netflix confirmó que "Mis muertos tristes" tendrá su lanzamiento oficial en San Sebastián, pero en formato largometraje. Los detalles.
La organización del Festival Internacional de Cine de San Sebastián confirmó la participación de "Mis muertos tristes" dentro de la Sección Oficial en su 74 edición. El proyecto cinematográfico y televisivo cuenta con la dirección del realizador chileno Pablo Larraín y se inspira en el universo literario de la escritora argentina Mariana Enriquez.
La propuesta está encabezada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez, junto a un equipo actoral de trayectoria.
Realizada bajo la producción de Fabula, la ficción consta de cuatro capítulos y desembarcará en la plataforma Netflix el próximo 24 de septiembre. Antes de su llegada al catálogo de streaming, la tira se exhibirá en el certamen europeo en formato de largometraje.
Las declaraciones de Pablo Larraín sobre la presencia en el certamen
Frente al anuncio de la selección para la competencia oficial, el director de producciones como "María" y "El Conde" celebró la oportunidad de volver a exhibir sus trabajos en la gala vasca: “Encantado de que Mis muertos tristes forme parte de la competencia en San Sebastián, un festival antiguo y amigo, donde nuestra lengua y cultura son protagonistas”, dijo.
La trama toma como pilar el relato "Mis muertos tristes", incorporando pasajes y personajes pertenecientes a otros textos de la autora como "Julie", "Un lugar soleado para gente sombría" y "Cuando hablábamos con los muertos". El proceso de adaptación del guion fue elaborado en conjunto por la propia Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.
El hilo argumental sigue a Ema, una profesional de la medicina recién retirada que posee la facultad de interactuar con los difuntos mientras atraviesa el duelo materno. Tras el arribo de su sobrina Julie y el crimen de tres jóvenes en la localidad bonaerense de Piedrabuena, la frontera entre los vivos y los muertos se altera por completo. El fenómeno paranormal que afectaba a la protagonista comienza a propagarse por el vecindario, obligando a la comunidad a enfrentar las manifestaciones de su propio pasado.
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