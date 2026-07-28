Rosalía también hizo enojar al público chileno tras su polémica con Argentina

El video del suceso no tardó en difundirse a través de las plataformas digitales, generando descontento en ambas fronteras. Por un lado, el público chileno cuestionó el guiño en medio de un evento local, mientras que los fanáticos argentinos consideraron que esquivó el asunto en lugar de retractarse. La secuencia añade un condimento de expectativa a pocas semanas de la llegada de la cantante a Buenos Aires.

Aunque, por si esto fuera poco, también lanzó un comentario que dejó impactados a los propios fans chilenos tras saludar al público argentino presente en el lugar. "Que tiemble y que retumbe la tierra, si", dijo en medio del show en un país que suele tener sismos y que previo al show había sufrido el impacto de dicho desastre.