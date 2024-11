¿Majo Martino estuvo con Franco Colapinto?

"¿Te encontraste con Franco Colapinto en Madrid?", le preguntó Mirtha Legrand. Ante esto y con una sonrisa, Majo respondió: "Si, me encontré con él". En tanto, los presentes empezaron a emocionarse, por lo que la conductora espetó: "Yo sabía que les iba a gustar esta pregunta". Sin embargo, Majo quiso ser clara y destacó: "Qué buen encuentro, fue hace poquito..". Tal es así que la Chiqui le dijo: "Qué locura los argentinos con Franco Colapinto".

Majo Martino, entonces, dijo: "Es una fiebre tremenda. Ya lo comparan con Maradona. Lo escuché hasta a Coppola decir esto". Por eso, Mirtha quiso saber qué pasa en Brasil. Por eso, Majo le explicó: "Bueno, va a correr en San Pablo ahora y hay un montón de argentinos que lo van a alentar. La verdad es que están todos como herborizados con él". Luego de esto, explicó cómo lo conoció: "Y bueno, yo lo encontré en Madrid, donde yo estaba de vacaciones con amigas y fuimos a comer a un restaurant argentino y el relacionista público que nos invitó, evidentemente lo invitó a él también y estaba comiendo en otra mesa".

En esa misma línea, la panelista continuó: "Yo llegué tarde esa noche y estábamos con Cande Tinelli, Natalie Pérez también y otras amigas. Entonces, Franco se levantó para ir a una especie de boliche que había en el mismo restaurant y cuando se estaba yendo, se quedó con nosotras charlando y a mi me dijo: "¿A vos no te vi antes" Entonces ahí nos quedamos charlando".

"Franco había visto que hablamos de él en Mañanísima (programa del que Majo es parte junto a Carmen Barbieri) porque evidentemente le mandan todas las noticias y la verdad que es tan carismático, es muy carismático", agregó Majo a su relato y después siguió: "Me dijo que tuvo que cerrar twitter porque la verdad que se le van todas".

Por otro lado, la panelista cerró: "No sabe cómo manejarse mucho con el tema de la fama y tiene una mentira piadosa con las mujeres. Me dijo que tenía 25 años. Pero después se arrepintió y me confirmó que tiene 21, pero que dice eso para que no se asusten".