Majo Martino contó que le robaron todo en la final de la Copa América 2024

Al mismo tiempo, con estas declaraciones, puso en evidencia el infierno de los hinchas argentinos antes del comienzo del partido. Por su parte, Majo salió al aire en el programa y contó, en detalle, cómo fueron los hechos: “Ganamos la Copa América. La felicidad es total, pero a noche de anoche fue de felicidad y también caótica”, expuso la panelista.

Majo Martino

“El ingreso a la cancha fue tremendo. Fue muy angustiante estar en ese lugar. Es la primera vez que paso una cosa así. Avalancha, gente empujando, niños llorando, ensangrentados”, explicó Majo visiblemente angustiada. Luego, agregó: “Esto sucedió porque hubo falsificación de entradas”. Tras esto fue cuando contó el desagradable momento que le tocó vivir a ella.

“A mí me abrieron la cartera, en medio del tumulto y me sacaron todo. Yo no quise dejar la plata en el hotel, salí apurada, y me sacaron toda la plata que tenía”, afirmó y cerró: “Gracias a Dios los documentos los tengo. Hoy estoy sin un dólar, en ese nivel estoy. Igual estoy con la tarjeta de crédito”.