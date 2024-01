Majo Martino se quebró en vivo al hablar de las denuncias contra su hermano

“Es que sí, tengo una sensación acá en medio del pecho, porque para mí es difícil, porque estoy como periodista, pero a la vez es un tema que me toma por completo, porque es mi hermano”, le contestó Majo.

mako martino llanto

Y prosiguió: “Esto pasó en noviembre de 2022, yo sé quién es mi hermano, y no lo defendería solamente por el hecho de ser mi hermano. Si yo fuera consciente que él pudo haber hecho eso, sería la primera en agarrarlo y que tenga que pagar por lo que hizo”, dijo la panelista, visiblemente quebrada.

“Esto fue en noviembre de 2022, él estaba dentro del reality y me llama uno de los productores para decirme, como ellos no tenían teléfono, no estaban ni comunicados, me dice, ché, ¿tu hermano va a volver? Bueno, yo fui quien recibió a mi hermano esa noche. Él estaba tan angustiado”, agregó Martino, en medio del llanto.

“Yo sé cómo es mi hermano, yo me crié con él, mi mamá, mi papá, la educación que nos dieron, mi hermano mayor es el que me cuida, el que me aconseja, el que todo, el que me protege… Perdón, pero se me mezclan las cosas. Y no estoy defendiendo lo indefendible, al contrario, me parece re injusto lo que está atravesando mi hermano”, siguió Majo.