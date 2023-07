Maju Lozano reveló que le diagnosticaron autismo

La conductora contó sobre situaciones vividas: “Siempre me sentí, desde muy chica, que era un mundo al cual no pertenecía, que no había grupos donde a mí me identificaran con ciertas cosas y me sucedían cosas que no entendía, como no tolerar el color rojo, no comer frutillas ni arándanos o no poder ponerme ropa roja, por ejemplo”.

“Hace un tiempo, desde el año pasado, vengo investigando mucho y charlando mucho y el 5 de mayo, que es el día de mi nuevo cumpleaños, porque así me lo dijo mi terapeuta, tuve el gran alivio, que para mí solo fue felicidad, alivio y entendimiento, ese día llegó la alegría a mi vida, fui diagnosticada de autismo”, aseveró Lozano emocionada. “Soy autista. Para mí es volver a nacer, es reconstruir 51 años de dudas, de buscar explicaciones donde no las había”, cerró al respecto la valiente conductora.

EL MOMENTO EN QUE MAJU LOZANO HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO

Maju Lozano cuenta cómo descubrió su autismo.mp4