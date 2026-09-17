Malestar entre los vecinos de Susana Giménez en Punta del Este: "Es incómodo"
La denuncia apunta a "La Mary", la chacra que Susana Giménez tiene en la ciudad balnearia de Uruguay. Enterate acá.
Habitantes de las inmediaciones de La Mary, la conocida chacra de Susana Giménez en Punta del Este, manifestaron su indignación ante las constantes quemas de residuos que se realizan dentro del predio. Según denunciaron, la emisión continua de humo afecta de manera directa su calidad de vida y la convivencia en el lugar.
De acuerdo con lo informado por el medio local FM Gente, la problemática no es nueva y se arrastra desde hace varios años. A pesar de los múltiples reclamos presentados tanto ante las autoridades como directamente al encargado del establecimiento, hasta el momento no se ha alcanzado una solución definitiva.
Una de las residentes damnificadas detalló que la frecuencia de estos episodios se intensificó durante el mes de agosto, alcanzando un pico crítico cuando una de las quemas se extendió de manera ininterrumpida: “Fueron cuatro días y tres noches”. La vecina aseguró haber intentado resolver el conflicto por la vía del diálogo, aunque sin éxito.
“He ido yo misma a hablar con el encargado, pero no dejan de hacer las quemas”, afirmó.
Así realizan la quema ilegal de residuos en la chacra de Susana Giménez
El impacto en la salud y la rutina diaria de los pobladores de la zona es el principal motivo del reclamo. “Es incómodo tener la garganta y los ojos irritados, además del pelo y la ropa con olor a humo”, describió la denunciante sobre las afecciones físicas recurrentes.
Asimismo, remarcó la imprevisibilidad con la que se desatan los focos de humo y cómo esto altera el desarrollo normal de sus vidas dentro de sus propios hogares: “Uno se levanta y eso puede estar prendido, lo que significa que cualquier actividad que quisiera hacer en mi propia casa no la puedo hacer”, expresó.
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