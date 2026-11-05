Maluma generó expectativa entre sus fans argentinos con un enigmático anuncio: "Loco X Volver"

El tour tiene previsto realizarse durante 2027 y 2028, mientras que la compañía argentina tendrá a su cargo la estrategia internacional del recorrido.

Aunque las nuevas intervenciones despertaron entusiasmo entre sus fanáticos argentinos, las pistas volvieron a poner el foco en una posibilidad que genera expectativa: el reencuentro de Maluma con el público local.