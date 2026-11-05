Maluma generó expectativa entre sus fans argentinos con un enigmático anuncio: "Loco X Volver"
Maluma volvió a dar indicios de sus planes en el país con una intervención lumínica en el centro de Buenos Aires.
La expectativa por el regreso de Maluma a la Argentina continúa creciendo. Luego de expresar que está "loco por volver" a Buenos Aires y Córdoba, el artista sumó nuevas señales que no pasaron inadvertidas para sus seguidores.
Esta vez, la estrategia se trasladó al microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde comenzaron a verse pantallas luminosas con el mensaje "loco X Volver a Buenos Aires". La intervención despertó interrogantes sobre una posible visita del cantante colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias.
La movida también tuvo otros elementos que alimentaron las especulaciones. En los últimos días, el propio músico había publicado imágenes con las frases "loco x Volver a Buenos Aires» y «Loco x Volver a Córdoba". Además, un carrito con productos de merchandising y golosinas recorrió diferentes sectores de la Ciudad, con una inscripción relacionada con el intérprete.
Qué hay detrás de las pistas de Maluma en Argentina
Las acciones forman parte de una campaña que utiliza merchandising oficial del cantante y que se suma a otras señales que el colombiano dejó en distintos países.
El movimiento también está relacionado con los proyectos internacionales que prepara para los próximos años. En agosto pasado, Fenix Entertainment comunicó un acuerdo estratégico global con Maluma para encabezar el desarrollo y la producción de su siguiente gira mundial.
El tour tiene previsto realizarse durante 2027 y 2028, mientras que la compañía argentina tendrá a su cargo la estrategia internacional del recorrido.
Aunque las nuevas intervenciones despertaron entusiasmo entre sus fanáticos argentinos, las pistas volvieron a poner el foco en una posibilidad que genera expectativa: el reencuentro de Maluma con el público local.
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