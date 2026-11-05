La preocupación de Dallys Ferreira por sus ahorros retenidos en Paraguay tras la caída de ueno bank
La presentadora paraguaya manifestó su preocupación y exigió a Ueno Bank recuperar la totalidad de sus ahorros.
La crisis que atraviesa ueno bank sigue generando preocupación entre sus clientes y también llegó a las redes sociales de Dallys Ferreira. La periodista y conductora paraguaya contó que tiene sus ahorros en la entidad y expuso cómo la situación impacta en su entorno familiar.
A través de una serie de publicaciones en Instagram, la integrante de Amanece Paraguay manifestó su malestar por la incertidumbre que viven los depositantes y cuestionó la respuesta de las autoridades frente al conflicto. “Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia”, expresó.
Además, apuntó contra quienes, según su mirada, utilizan el escenario de crisis con intereses políticos y reclamó que se priorice la situación de las personas que tienen su dinero comprometido en el banco.
El fuerte reclamo de Dallys Ferreira al presidente Santiago Peña y al Banco Central
En sus historias de Instagram, Ferreira volvió a insistir en la necesidad de que se garantice la devolución de los fondos. En una de las publicaciones, cuestionó las medidas adoptadas hasta el momento y advirtió sobre el temor que atraviesan los ahorristas.
“No están haciendo lo suficiente para parar con el miedo y la incertidumbre. La solución es garantizar la devolución del 100% de los depósitos de todos los ahorristas. Presidente Peña y BCP reaccionen antes de que sea tarde”, escribió.
En otra historia, fue todavía más contundente con su pedido y publicó un mensaje directo: “Devuelvan toda la plata de los ahorristas”.
La conductora también defendió el esfuerzo que hay detrás del dinero depositado y rechazó que se establezcan diferencias entre quienes buscan recuperar sus fondos. “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, sostuvo.
En ese sentido, insistió en que la respuesta debe contemplar a todos los clientes afectados y reclamó: “Tienen que devolver todo el dinero”.
Cómo sería el mecanismo para recuperar los depósitos de Ueno Bank
En medio de los reclamos, también se conocieron detalles sobre el procedimiento que informó el Banco Central del Paraguay (BCP) para que los depositantes puedan acceder a una parte de sus fondos.
Según lo comunicado, los ahorristas recibirían un correo electrónico oficial con la información de la cuenta en la que se acreditará el anticipo correspondiente.
En los casos de personas que no tengan otra cuenta bancaria, se contempla la posibilidad de habilitar una nueva mediante un mecanismo coordinado por el BCP con bancos y financieras. También estará disponible la alternativa de retirar el dinero en efectivo por ventanilla.
Los números detrás de la crisis bancaria en Paraguay
La dimensión del conflicto también se refleja en los números de la entidad. Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y concentraba el 8,9% de los depósitos del sistema bancario paraguayo. Además, administraba cerca de USD 850 millones pertenecientes a organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social.
En el marco de las investigaciones, el BCP detectó préstamos otorgados a empresas vinculadas al Grupo Vázquez y advirtió sobre problemas relacionados con la liquidez y la solvencia de la entidad.
Otro de los puntos bajo análisis fue una transferencia de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, compañía relacionada con el grupo. Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas el principal accionista, Miguel Vásquez.
El conflicto también tuvo consecuencias en el ámbito político. Santiago Peña, que había sido accionista de Ueno hasta marzo de 2025, renunció antes de que avanzara el juicio político en el Congreso.
Mientras tanto, Ferreira se sumó públicamente al reclamo de los ahorristas y pidió que se garantice la restitución de la totalidad del dinero depositado
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