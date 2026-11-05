La preocupación de Dallys Ferreira por sus ahorros retenidos en Paraguay tras la caída de ueno bank

En otra historia, fue todavía más contundente con su pedido y publicó un mensaje directo: “Devuelvan toda la plata de los ahorristas”.

La conductora también defendió el esfuerzo que hay detrás del dinero depositado y rechazó que se establezcan diferencias entre quienes buscan recuperar sus fondos. “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, sostuvo.

En ese sentido, insistió en que la respuesta debe contemplar a todos los clientes afectados y reclamó: “Tienen que devolver todo el dinero”.

Cómo sería el mecanismo para recuperar los depósitos de Ueno Bank

En medio de los reclamos, también se conocieron detalles sobre el procedimiento que informó el Banco Central del Paraguay (BCP) para que los depositantes puedan acceder a una parte de sus fondos.

Según lo comunicado, los ahorristas recibirían un correo electrónico oficial con la información de la cuenta en la que se acreditará el anticipo correspondiente.

En los casos de personas que no tengan otra cuenta bancaria, se contempla la posibilidad de habilitar una nueva mediante un mecanismo coordinado por el BCP con bancos y financieras. También estará disponible la alternativa de retirar el dinero en efectivo por ventanilla.

Los números detrás de la crisis bancaria en Paraguay

La dimensión del conflicto también se refleja en los números de la entidad. Ueno Bank contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes y concentraba el 8,9% de los depósitos del sistema bancario paraguayo. Además, administraba cerca de USD 850 millones pertenecientes a organismos estatales, entre ellos el Instituto de Previsión Social.

En el marco de las investigaciones, el BCP detectó préstamos otorgados a empresas vinculadas al Grupo Vázquez y advirtió sobre problemas relacionados con la liquidez y la solvencia de la entidad.

Otro de los puntos bajo análisis fue una transferencia de créditos por USD 74,4 millones a Vinanzas SA, compañía relacionada con el grupo. Por este caso, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas el principal accionista, Miguel Vásquez.

El conflicto también tuvo consecuencias en el ámbito político. Santiago Peña, que había sido accionista de Ueno hasta marzo de 2025, renunció antes de que avanzara el juicio político en el Congreso.

Mientras tanto, Ferreira se sumó públicamente al reclamo de los ahorristas y pidió que se garantice la restitución de la totalidad del dinero depositado