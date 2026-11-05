Lali y Miranda! anunciaron tres shows juntos en Buenos Aires: cuándo son y cómo comprar las entradas
El grupo integrado por Lali, Ale Sergi y Juliana Gattas presentará su disco debut en diciembre y ya confirmó cuándo comenzará la venta de tickets.
Lali y Miranda! anunciaron sus primeros shows juntos como BOM, el proyecto musical que reúne a las tres figuras del pop argentino. Después de presentar su álbum debut, titulado "Bailar o Morir", los artistas confirmaron tres funciones en Buenos Aires para diciembre, en lo que será el estreno de esta nueva sociedad artística sobre los escenarios.
El trío se presentará el 17, 18 y 19 de diciembre de 2026 en el Arena de Buenos Aires. La propuesta tendrá como protagonista al repertorio de BOM, aunque también incluirá canciones emblemáticas de las respectivas carreras de sus integrantes.
El anuncio llega pocos días después del lanzamiento del álbum, que reúne diez canciones y propone una combinación de italo disco, dance pop y house. La intención de los músicos es trasladar esa identidad sonora a un espectáculo en el que la pista de baile tendrá un papel central.
De hecho, según adelantaron desde la producción, el campo del Arena de Buenos Aires estará concebido como una pista de baile para acompañar la experiencia musical.
Cuándo salen a la venta las entradas para Lali y Miranda!
La preventa exclusiva para clientes del Banco Provincia comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10, a través del sitio oficial del Arena de Buenos Aires. Los clientes que utilicen tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia podrán acceder a un beneficio de hasta 12 cuotas sin interés. Una vez finalizada la preventa, se habilitará la venta general para las tres funciones anunciadas.
Qué es BOM, el proyecto musical de Lali y Miranda!
BOM es la nueva sociedad artística que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda!. La iniciativa nació durante las grabaciones de La Voz Argentina, donde los tres comenzaron a intercambiar ideas musicales y a imaginar posibles colaboraciones.
Lo que inicialmente iba a ser un EP de versiones de canciones ajenas terminó transformándose en un álbum de composiciones propias. El resultado fue "Bailar o Morir", un trabajo de diez canciones que combina distintas influencias de la música electrónica de los años 80 con el ADN pop de sus protagonistas.
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