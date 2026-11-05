Lali y Miranda! anunciaron tres shows juntos en Buenos Aires: cuándo son y cómo comprar las entradas

Qué es BOM, el proyecto musical de Lali y Miranda!

BOM es la nueva sociedad artística que reúne a Lali Espósito con Ale Sergi y Juliana Gattas, los integrantes de Miranda!. La iniciativa nació durante las grabaciones de La Voz Argentina, donde los tres comenzaron a intercambiar ideas musicales y a imaginar posibles colaboraciones.

Lo que inicialmente iba a ser un EP de versiones de canciones ajenas terminó transformándose en un álbum de composiciones propias. El resultado fue "Bailar o Morir", un trabajo de diez canciones que combina distintas influencias de la música electrónica de los años 80 con el ADN pop de sus protagonistas.