Doja Cat canceló su show en Argentina: cómo se hará el reembolso

“Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Doja Cat, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado. El reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará automáticamente y se acreditará en el mismo método de pago utilizado para la compra”, señala el mensaje difundido por los organizadores, que no brindaron mayores detalles sobre los motivos que derivaron en la decisión. La aclaración apunta a desligar de responsabilidades tanto a la cantante como a la productora local y al estadio, lo que abre la puerta a posibles cuestiones logísticas, contractuales o de agenda internacional.