Maná hará historia con un show global y gratuito: cuándo y dónde verlo
La banda mexicana estrenará un concierto grabado en un escenario emblemático y se prepara para llevar su gira por Latinoamérica.
Maná anunció un estreno mundial junto a YouTube y Warner Music: el próximo 6 de noviembre presentará “Vivir Sin Aire Tour (Live From Red Rocks)”, un especial que permitirá a sus fanáticos disfrutar de uno de sus conciertos más destacados desde cualquier parte del mundo.
La transmisión será gratuita y estará disponible a través del canal oficial de Maná en YouTube, a partir de las 22:30 de Argentina. Una vez finalizado el estreno, el espectáculo quedará disponible para volver a verlo bajo demanda.
El lanzamiento llega después de cuatro décadas de trayectoria, en las que la banda mexicana se consolidó como una de las principales referentes del rock en español, con canciones que atravesaron generaciones y convocaron a millones de personas.
Un escenario mítico y una historia personal
El concierto fue registrado en el Red Rocks Amphitheatre, ubicado en Morrison, Colorado, un escenario natural reconocido mundialmente por haber recibido a figuras históricas del rock como The Rolling Stones, Jimi Hendrix y Led Zeppelin.
Para Fher Olvera, vocalista de Maná, tocar allí significó cumplir un sueño que lo acompañó desde sus comienzos. El estreno estará acompañado por un minidocumental exclusivo en el que recuerda su juventud en Denver, cuando trabajaba lavando platos y contemplaba las imponentes formaciones rocosas mientras imaginaba cómo sería presentarse en ese lugar.
Décadas después, convertido en el líder de una de las bandas latinas más exitosas, el cantante volvió a ese escenario frente a una multitud. La emoción quedó resumida en una frase espontánea: “¡Ay, cabrón… llegaste!”.
El especial también incluirá interpretaciones de algunos de los grandes clásicos del grupo, entre ellos “Rayando El Sol”, “Clavado En Un Bar”, “Labios Compartidos” y “Oye Mi Amor”. Con audio de alta definición y una propuesta visual cinematográfica, el show busca trasladar la energía de Red Rocks a los fanáticos de todo el mundo.
Un año de grandes logros para Maná
El anuncio se produce en un momento destacado para Maná. En los Premios Billboard de la Música Latina 2026, la banda obtuvo el reconocimiento a Artista Latin Pop del Año, Dúo o Grupo, un nuevo logro en su extensa carrera.
Además, participó en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuya transmisión alcanzó a una audiencia global de 1.200 millones de personas, según los datos difundidos en el anuncio. La presentación también impulsó la repercusión de “Oye Mi Amor” en las plataformas digitales.
Otro de los hitos recientes fue su participación como invitada en Live From Mexico, el especial de Dua Lipa, donde compartió escenario con la estrella británica. A eso se suma el multitudinario concierto que reunió a cerca de 250.000 personas en La Minerva, Guadalajara, en una celebración de sus raíces y su legado musical.
La banda también alcanzó las 47 presentaciones en arenas de Los Ángeles, una marca que consolidó su récord de shows en esos recintos en la ciudad, y fue incluida por Billboard en su lista de las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.
Mientras prepara el estreno mundial, Maná se alista para continuar con su Vivir Sin Aire Tour, que tendrá nuevas paradas en estadios de Latinoamérica. La gira llegará a Bogotá, Lima y Santiago de Chile, además de Buenos Aires, antes de culminar con dos conciertos en la Ciudad de México.
Con el nuevo especial, el grupo vuelve a poner en primer plano su historia, sus canciones y el vínculo con su público. El 6 de noviembre, los fanáticos tendrán la oportunidad de revivir uno de sus shows más significativos sin costo y desde cualquier lugar con acceso a YouTube.
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