El gesto de la China Suárez que indica que se quedaría a vivir con Mauro Icardi en la Argentina
La actriz volvió a anotar a sus hijos en el colegio al que asistían antes de mudarse, mientras el futbolista analiza ofertas laborales tras su salida de Turquía.
La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi atraviesa un momento de definiciones que podría modificar por completo su rutina diaria. En medio de los rumores sobre los próximos pasos de la pareja, trascendió un fuerte indicio que apunta a la permanencia definitiva en la Argentina, luego de que la actriz retomara los trámites escolares de sus hijos en el país.
El movimiento familiar fue revelado en los medios de comunicación por panelistas del espectáculo, quienes confirmaron que la intérprete se comunicó nuevamente con las autoridades y los grupos de padres de la institución educativa a la que concurrían Magnolia y Amancio antes de instalarse en Estambul, cuando el delantero jugaba en el Galatasaray. Durante su estadía en el exterior, los menores habían continuado con sus estudios mediante un sistema particular.
El futuro deportivo de Icardi y la decisión de quedarse
La escolarización de los chicos en su antiguo colegio alimentó con fuerza las versiones sobre la decisión de afincarse nuevamente en suelo argentino. Esta alternativa cobra mayor peso ante las dificultades que enfrenta el deportista para cerrar su incorporación a un nuevo club durante el actual mercado de pases internacional.
Tras regresar de un viaje por Estados Unidos, el delantero mantuvo reuniones con instituciones del fútbol mexicano, aunque las negociaciones no prosperaron y el cierre de los libros de pases en la mayoría de las ligas aplaza cualquier definición hasta fin de año. La falta de un contrato inmediato en el exterior habría inclinado la balanza para que la familia mantenga su residencia en el país.
Un contexto de reordenamiento familiar
La posible radicación permanente en Buenos Aires también le permitiría al futbolista mantener una mayor cercanía con sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su vínculo con Wanda Nara. De este modo, la pareja reorganiza su cotidianidad a la espera de que se abra el próximo mercado de transferencias, priorizando por el momento la estabilidad escolar de los menores en territorio nacional.
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