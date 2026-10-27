El gesto de la China Suárez que indica que se quedaría a vivir con Mauro Icardi en la Argentina

El movimiento familiar fue revelado en los medios de comunicación por panelistas del espectáculo, quienes confirmaron que la intérprete se comunicó nuevamente con las autoridades y los grupos de padres de la institución educativa a la que concurrían Magnolia y Amancio antes de instalarse en Estambul, cuando el delantero jugaba en el Galatasaray. Durante su estadía en el exterior, los menores habían continuado con sus estudios mediante un sistema particular.