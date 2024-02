Maná volvió a brillar en la Argentina: la nostalgia de los fanáticos tras ocho años sin verlos

La euforia de los seguidores de Maná y la nostalgia acumulada fueron el condimento perfecto para que sonaran a unísono las voces de más de 12.000 personas que, en su mayoría, estaban entre los 30 y los 60 años, dando cuenta de la época en que la banda surgió ferozmente para comerse la escena musical.

maná2.jpg

Con más de dos horas de show, el conjunto -que mencionó en varias oportunidades su amor por la Argentina- hizo un repaso por sus mejores canciones: desde "Rayando el sol", "Se olvidó otra vez", "Labios compartidos", "Bendita tu luz", "Corazón espinado", "Mariposa traicionera" y "Oye, mi amor", hasta la mítica "En el muelle de San Blas", que hizo delirar a todos. De hecho, fue sorprendente la energía y puesta escénica de Fher, quien con dos vestuarios brillantes pero distintos, se lució arriba del escenario -incluso- tirándose al piso al momento que cantaba "estoy ahogado en un bar", fragmento de "Clavado en un bar", otro de sus grandes hits.

Sumado a la lista de éxitos, las pantallas hicieron lo suyo: casi todo el equipo de producción que estuvo en la gira por Estados Unidos viajó a nuestro país para continuar haciéndose cargo de los detalles que marcaron al evento.

se me olvidó otra vez maná.mp4

Cabe descatar que Maná no lanza un disco desde 2015, cuando vio la luz "Cama incendiada". No obstante, en el último tiempo marcaron la escena con una seguidilla de singles con figuras como Pablo Alborán, Sebastián Yatra, Joy Huerta, Mabel, Alejandro Fernández, Shakira, Christian Nodal y Eden Muñoz. Además, el 11 de febrero de 2016, se convirtieron en la primera banda en recibir una estrella en el Walk of Fame (Paseo de la Fama) de Hollywood, en reconocimiento a su trayectoria artística.

Los mejores momentos del show: mensaje ecológico y un solo de batería de Álex

Como tienen acostumbrado a su público, Maná tuvo varios episodios sobresalientes a lo largo del concierto. Uno de ellos fue el mensaje de concientización que lanzó Fher en relación al cuidado del planeta y a la necesidad de exigirle a los "empresarios" que "respeten nuestra tierra". Esto ocurrió luego de que entonaran la canción "Dónde jugarán los niños", que tiene íntima conexión con la temática en torno al deterioro de nuestro mundo.

Por otro lado, Álex González fue el encargado de deleitar los ojos de todos los presentes con un solo de batería que duró aproximadamente 10 minutos. El incansable baterista se lució con sus palillos que iba cambiando a medida que los iba regalando al público.

alex solo de batería maná.mp4

Este lapso de despliegue del talento que ya es conocido en el 'drummer' fue de utilidad para que Fher cambiara su vestuario y la banda se trasladara a un segundo escenario ubicado cerca de las puertas de entrada al campo, donde no sólo invitaron a una fanática a subir con ellos sino que, además, cantaron "Huele a tristeza", una de las primeras canciones de los mexicanos.

Finalmente, antes de finalizar el show, Fher dio un mensaje sin intenciones de involucrarse en el complejo universo de los gustos políticos: el vocalista de la banda le deseó lo mejor a los argentinos en este "cambio de rumbo que eligieron" e instó a los presentes a estar pendientes de los pasos que los dirigentes del país den con respecto a la sociedad.

alex maná.jpeg

Maná solidario: la acción que realiza la banda en cada país

Antes de desembarcar en la Argentina, el grupo liderado por Fher Olvera estuvo en Estados Unidos, México y Paraguay. Pero lo importante de esto es que, en cada país que visita, la banda realiza una acción solidaria que consiste en donar un porcentaje de los ingresos generados durante los espectáculos a una organización local, apoyando a niños en situaciones vulnerables.

En nuestro país, la seleccionada fue Aldeas Infantiles, la cual desarrolla estrategias de intervención para prevenir la pérdida del cuidado familiar de los menores.

Próximas presentaciones de Maná en Argentina: cuándo

Habiendo transcurrido su primer show este martes, la banda mexicana volverá a presentarse en el Movistar Arena este jueves 22 de febrero, el sábado 24 y, luego, ya en marzo: 3 y 5 de ese mes, donde se despedirán del país para continuar su gira por Latinoamérica.