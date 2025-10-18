Manu Urcera festejó el cumpleaños de Indiana Cubero con un gesto que sorprendió a todos

Tras varios conflictos mediáticos y legales, la familia parecía haber encontrado un punto de equilibrio: Indiana regresó a la casa de su mamá y, además, Neumann puso fin a años de enfrentamientos con Cubero mediante un acuerdo formal.

Sin embargo, la polémica resurgió recientemente con "una nueva denuncia de Fabián Cubero contra Nicole". Según trascendió, la génesis del conflicto se remonta a meses atrás, generándose por el supuesto incumplimiento del acuerdo de vacaciones con sus hijas. La modelo no habría respetado las fechas pactadas, lo que impidió que las niñas pudieran pasar tiempo con su padre y, en un hecho particularmente sensible, "despedirse de su abuelo Carlos Cubero antes de su fallecimiento".

A pesar de la latente tensión legal entre sus padres, los mensajes de cumpleaños de Indiana reflejan una voluntad de convivencia y afecto dentro del complejo entramado familiar ensamblado.