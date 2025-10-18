Manu Urcera festejó el cumpleaños de Indiana Cubero con un gesto que sorprendió a todos
La pareja de Nicole Neumann y su hija mayor nunca tuvieron una buena relación, pero aparentemente esto cambió recientemente. Los detalles.
Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero, celebra sus 17 años y, como es costumbre en estas fechas, ha iniciado el día reposteando en sus historias de Instagram los saludos recibidos. Este ritual de celebración permitió vislumbrar, una vez más, la compleja y cambiante dinámica de su familia.
La adolescente recibió emotivos collages de fotos por parte de sus hermanas, Allegra y Sienna. También se sumaron a los deseos de cumpleaños su tía Geraldine (hermana de su madre) y su abuela Ángela (madre de su padre).
Uno de los mensajes que generó particular atención fue el de Manu Urcera, pareja de Nicole. El piloto compartió una foto junto a Indiana con la leyenda: “Feliz cumple”, acompañada de un emoji de manos formando un corazón. La adolescente respondió reposteando la imagen con dos corazones rojos, sugiriendo el buen vínculo que han logrado establecer en la actualidad.
Es preciso recordar que, tras el casamiento de Nicole y Urcera, Indiana tomó la decisión de abandonar la casa materna para mudarse con su padre y Mica Viciconte. Esta mudanza ocurrió en medio de una "fuerte denuncia por maltrato" que la adolescente interpuso contra su madre, desatando una intensa interna familiar. El piloto, Manu Urcera, también se vio involucrado en el escándalo debido a la tensión que existía previamente con la adolescente.
Tras varios conflictos mediáticos y legales, la familia parecía haber encontrado un punto de equilibrio: Indiana regresó a la casa de su mamá y, además, Neumann puso fin a años de enfrentamientos con Cubero mediante un acuerdo formal.
Sin embargo, la polémica resurgió recientemente con "una nueva denuncia de Fabián Cubero contra Nicole". Según trascendió, la génesis del conflicto se remonta a meses atrás, generándose por el supuesto incumplimiento del acuerdo de vacaciones con sus hijas. La modelo no habría respetado las fechas pactadas, lo que impidió que las niñas pudieran pasar tiempo con su padre y, en un hecho particularmente sensible, "despedirse de su abuelo Carlos Cubero antes de su fallecimiento".
A pesar de la latente tensión legal entre sus padres, los mensajes de cumpleaños de Indiana reflejan una voluntad de convivencia y afecto dentro del complejo entramado familiar ensamblado.
