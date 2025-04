Manuel Quieto negó los cargos y dio su versión del incidente vial: qué dijo

En su descargo, Quieto afirmó que fue víctima de “un hecho de inseguridad” y que, desde el comienzo, sintió que lo estaban cercando. “En autopista Richieri me empiezan a acorralar dos motos con dos personas cada una, hacían maniobras imprudentes e intimidantes, zigzagueaban delante mío. Me hacían señas que salga del camino, me querían robar mi vehículo. Con dificultad logré pasarlos y acelerar, pero me corrieron y se pusieron adelante de mi auto para que no pueda pasar, justo antes del peaje”, relató el músico.

moto cantante mancha de rolando

El líder de la banda sostuvo que el conductor de la moto también golpeó su camioneta con “algo metálico, un fierro o barreta” antes de que él decidiera escapar de la supuesta emboscada. “Al verme amenazado y rodeado y, ya que ningún policía del peaje acudía, decidí escapar de la agresión. En la retirada golpeo la moto que estaba en el piso y que fue colocada ahí para impedirme el paso”, agregó Quieto al describir cómo ocurrió la colisión.

Por su parte, el artista aseguró haber presentado la denuncia por tentativa de robo y señaló que su abogado, Leonardo Martínez Herrero, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del peaje para acreditar su versión ante la Justicia. “Su video fue manipulado y editado con el fin de difamarme y/o extorsionarme”, afirmó, refutando la versión del joven motociclista.

El otro protagonista de la historia aseguró que todo empezó cuando, volviendo de un cumpleaños con su hermana, le hizo un toque de bocina al cantante para advertirle sobre una maniobra peligrosa en la fila del peaje. “Estábamos volviendo de un cumpleaños cuando nos cruzamos con éste ’ser humano‘, si se le puede llamar así, que no tuvo mejor idea que destruir mi moto solo por el hecho de haberle tocado bocina. Yo en todo momento fui respetuoso y traté de calmarlo, pero este psicópata desde el inicio fue súper agresivo verbalmente y físicamente”, publicó en su cuenta.

De acuerdo con el relato de Fabián, la situación escaló cuando descendió de la moto para reclamarle al conductor de la camioneta. Desde la ventanilla, Quieto lo insultó, le propinó varios puñetazos y terminó arrollando la moto, que arrastró varios metros antes de huir del lugar. La hermana del joven, conmocionada, intentó calmarlo recordándole que el perjuicio era “solo material”.