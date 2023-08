Mar Tarres comenzó a vender contenido para adultos: el adelanto que publicó

La influencer enfrentó a quienes la cuestionaron por el contenido de las imágenes. “Lo gorda no te quita lo sexy. Fue la sociedad quien nos quitó muchos derechos a las personas que no encajamos en el cuerpo hegemónico, y uno de esos es vivir nuestra sexualidad con libertad. Amén amigas. Sean felices, gocen que la vida es una sola. Cada cuerpo es una obra de arte. Ser sexy es una actitud, no un cuerpo estereotipado. Es sexy en que quiere, no el que puede”, lanzó.

Cuánto sale la suscripción en Divas Play

En Divas Play, la suscripción para ver sus imágenes más osadas cuesta 10 dólares. Allí también trabajan otras famosas, como Silvina Luna, Flor Vigna, María Fernanda Callejón, Silvina Escudero e Ivana Nadal. La que decidió bajarse fue Florencia Peña.