Video: Mar Tarrés volvió a abandonar una nota en vivo tras criticar a Pampita

Fue Pía la primera que le consultó por qué había agredido verbalmente a Pamela David, a lo que Tarrés le respondió haciéndose la desentendida y ninguneando a la conductora e histórica modelo: “¿Cómo te llamás vos? Disculpame, no sé tu nombre. Acepté la nota por Tomi. Pero no veo tele, mil disculpas, vivo en el medio de la nada acá en Córdoba”, lanzó.

Previo, había explicado que abandonó el móvil con Pamela “porque fueron tremendamente maleducados, no me dejaron ni hablar y se enfocaron en Pampita, y no en lo que yo quiero dar a conocer”.

“Viste que Pampita, siempre con una sonrisa, si te tiene que mandar a cag... muy educadamente me puso ‘hola, no puedo, beso, dije ‘wow, qué mina forra, con esa sonrisa, que se hace la buena’”, recordó sobre el mensaje que le mandó la modelo.

Después de varios minutos de descargo, finalmente un panelista del programa de Pía - después de varios intentos – pudo frenar las agresiones de Mar Tarrés contra las modelos: “Mar, esperá un poco, parece un monólogo. Te escucho hablar y parece que sos la dueña de la moralidad y te falta respetar las decisiones personales de cada uno. Si Pampita te quiso responder eso es decisión de ella, o de cualquier otra persona que no te quiere responder un mensaje ¿Por qué vos tenés que ponerte con esa supremacía de moralidad de decir ‘lo que yo hago está bien’ y no es así”, le dijo.

Ella, comenzando a levantar la voz, respondió: “Por eso claramente le pedí disculpas a Pampita, no me creo la dueña de la moralidad. Le estaba contestando a tu compañera, te estoy contando lo que sentí en el momento. No cambien las cosas para meter un puterío más. Estoy acá para hablar de un hospital público veterinario, a vos flaco, ¿te interesa o no?, si no se terminó la nota, que me tengo que ir”.

Así fue la pelea de Mar Tarrés con Pamela David

