Jorge Rial sacó a la luz un escándalo en la familia Maradona: habló un protagonista

baudy

El abogado apuntó además contra su colega, Matías Morla, y contó que “en Suiza había una cuenta de Maradona con 4 millones de dólares. [...] El 25 de marzo del 2021, el Dr. Morla se presenta en Suiza y se lleva 2 de esos 4 millones".

Además, se refirió a un partido en Arabia Saudita: "Ofrecieron 30 mil dólares para usar los derechos de Maradona. Verónica no quiso cobrar su parte porque entendía que no tenía que cobrar por algo que a Diego le hubiese gustado. El partido se jugó al otro día de la fecha dispuesta para los ADN, y como el único que se había presentado era Dieguito, Verónica, que estaba invitada, no fue al partido".

"Ese día la llamaron desde Dubai y le informan que Claudia Villafañe estaba pidiendo una entrevista con el Príncipe y querían saber cuál era su relación con los herederos actuales. Verónica les explicó y no la recibieron. Nos informaron oficialmente que los herederos habían cobrado 80 mil dólares, y nombraron a Dalma, Gianinna y Claudia", agregó.