"Compost terapéutico": Maratea pide plata para sacarse el enojo por pelearse con Maslatón

"Compostar... ¿Qué es? Básicamente paso la gorra para sacar algo productivo de las personas que bardean lo que hago, con el principal argumento de que la pasada de gorra es lo que más me descalifica, por así decir. Entonces básicamente el compost es que toda la basura que me tiran, la genero, o sea la transformo en algo positivo, productivo... Y de paso me los monto a todos en un huevo", aclaró Santi Maratea sobre esta modalidad de recaudación que inventó.

Maratea explicó cómo deben hacer para ayudar a superar el mal momento. "Así que bueno me armé este link de $120 para los que quieren bancarme, bancar 'la causa' de este compost terapéutico hermoso", cerró.