Santiago Maratea y Guillermina Valdés rompieron el silencio tras los rumores de romance

Por su parte, Estefi Berardi habló con Valdés y ella negó que estuviera comenzando una relación con el influencer. "Somos amigos", le dijo a la panelista, quien leyó al aire el mensaje de la ex de Tinelli.

A pesar de la confirmación de Maratea, Latorre, quien mantiene un vínculo de confianza con el joven y lo conoce mucho, sembró la desconfianza sobre su respuesta y dudó de la veracidad de sus palabras.

En tanto, la panelista envuelta en el escándalo de los chats de Fede Bal contó que la expareja del conductor le dijo que no le gustaba "chonguear". "Me dijo que no chonguea, que eso no le gusta. Que prefiere salir con alguien para conocerlo", manifestó.

La noticia, que sacudió el mundo del espectáculo este miércoles, fue confirmada en Intrusos al mismo tiempo que aseguraron que la actriz y el influencer han pasado unos días juntos en "La Feliz".

"Hace poco, él estuvo en Mar del Plata, donde ella está trabajando, haciendo una obra de teatro", reveló Maite Peñoñori en el programa que conduce Flor de la V.

Y agregó: "Anoche pasaron San Valentín juntos. Acá tenemos una foto, donde se lo ve a Santi esperando en un local de hamburguesas, mientras ella lo esperaba en el auto".

