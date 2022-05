Emocionante: qué le dijo Maradona a Maravilla Martínez antes de su pelea con Chávez

Y agregó: "Me mandaron un mensaje y yo creí que era mentira, pero pasé mi número por si era verdad. Y lo fue. Me dio todo el aliento y fuerza del mundo, me deseó el mayor de los éxitos. El tipo estaba pendiente de mí, y me contó cosas mías, de mi propia vida. 'Esa pelea que hiciste', 'esa piña que metiste', es muy fuerte que un deportista de la talla de Diego te llame y te diga eso, se me caían las lágrimas".

"Fue brutal -prosiguió Maravilla-. Yo hablé muy poco y le dije 'gracias' mil veces. Le dije que iba a dejar todo y que se lo iba a dedicar a él. Él me contestó que se lo dedique a todos los argentinos".

"No lo pude conocer en persona y me gustaría simplemente darle las gracias por lo que nos dio a todos. Creo que esto lo leí de Roberto Fontanarrosa... Diego nos hizo olvidar a los pobres de que éramos pobres", completó.