Marc Seguí reivindica la pausa dentro de los procesos en "No tengo prisa", su disco más valiente

Así lo demuestra a lo largo de los 15 tracks, donde encontramos colaboraciones, muchas de ellas ya conocidas en los singles de adelanto. Estas van desde la inconfundible voz de paopao, que ha revolucionado el pop urbano en Puerto Rico, hasta el también puertorriqueño Álvaro Díaz, doble nominado a los Latin Grammy 2024 o Rawayana, quienes, tras llevarse el Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock/Música Alternativa, se unieron a Marc Seguí en “FULL TIME”. Sin olvidarnos de temas junto a artistas patrios como Antony Z, Soge Culebra o Barry B, figuras clave de la nueva ola musical española.

Con “NO TENGO PRISA”, Marc Seguí se consolida como un referente de la nueva generación, capaz de transformar lo íntimo en arte universal. Su segundo álbum de estudio es un paso firme hacia la consagración de un artista que sabe moverse con soltura entre la sensibilidad poética y las dinámicas colaborativas del panorama actual.

Marc Seguí no solo amplía su paleta musical, sino que también refuerza su conexión con los mercados latinoamericano y estadounidense, una expansión que viene construyendo de forma sostenida llevando su música a un público cada vez más internacional. El resultado es álbum que se erige como un puente entre el sentir personal y las pulsiones del panorama musical global, reforzando la capacidad de Marc para unir fuerzas con otros talentos y maximizar la expresión artística.

Embed - Marc Seguí - NO TENGO PRISA (Álbum)

La producción del disco refleja también esta apuesta por un sonido que busca trascender y en ella encontramos un nombre común: Carlos Ares, un indispensable en la música de Marc desde su EP “AAAA” y que vuelve a liderar la visión detrás del sonido del álbum, quien, junto a Marc, logra hacer que el proyecto se convierta en una invitación a mirar hacia adentro y reconocer la vulnerabilidad, descubrir la poesía que reside en la cotidianidad o reconocer las partes más frágiles de uno mismo. Algo que también vemos reflejado en las letras de este proyecto, marcadas por la honestidad y la exploración emocional se convierten en un refugio para una audiencia en crecimiento, ávida de conectar con historias reales y menos edulcoradas.

El álbum se distingue por una dirección creativa que apuesta por una estética monocromática y sobria, lejos de la exuberancia superficial del pop mainstream y con un planteamiento contrastante con su primer álbum de estudio, “Pinta y Colorea”.

El arte visual acompaña el tono íntimo de cada canción y apuesta por una atmósfera estética en tonos grises para conformar relatos que enfaticen la crudeza emocional del concepto, permitiendo que la música hable por sí sola y propiciando un espacio minimalista para ello.

“NO TENGO PRISA” demuestra que un álbum pensado y trabajado con calma puede convertirse en un refugio, en una obra que trascienda modas y tendencias. La inmediatez nos hace olvidar que las cosas más valiosas toman tiempo y no tener prisa es darle espacio a la autenticidad, es permitir que la música respire y se expanda sin las limitaciones de la urgencia.

Este disco es un viaje sonoro que celebra la calma y la introspección, invitando a sumergirse en la serenidad de los momentos de espera y transición. Su esencia reside en no tener prisa, en abrazar el tiempo y en disfrutar del presente, permitiendo que cada nota fluya con paciencia y sin urgencia. A través de sus canciones, se exploran diferentes estados emocionales, desde la euforia hasta la nostalgia, desde la ilusión hasta el dolor, todo bajo una atmósfera homogénea que conecta esos contrastes. Es una historia de amor, no solo romántico, sino hacia la vida misma: el amor por las experiencias, los momentos y la aceptación de que el siguiente paso no siempre debe ser forzado, sino vivido en su propio ritmo.