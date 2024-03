Marcela Feudale reveló un incómodo momento que vivió con Luis Majul

Marcela Feudale Luis Majul

Con esto hizo referencia al inicio de su enemistad que viene desde hace años. Pero, después ahondó en lo que sucedió durante el festejo de Yanina Latorre: "Cuando no encontramos, primero pareció como que no me había reconocido y después me hizo un chiste al estilo Yanina... me dijo: 'La más copada de todas las kirchneristas'".

Sin embargo, esto no terminó allí, sino que Feudale concluyó: "No me pareció que fuera agradable. Yo lo miré y le dije que estaba muy convencida de que era peronista y lo voy a ser toda la vida, y él me dijo: 'Yo acá no vine a hablar de política'. Me pareció desubicado. Me di vuelta con cara de pocos amigos".